La légende de la boxe Floyd Mayweather Jr.et la star des Buccaneers de Tampa Bay, Rob Gronkowski, ont été nommés défendeurs dans un recours collectif de 5 millions de dollars contre une entreprise de blanchiment des dents que les deux athlètes ont approuvé.

L’homme de Long Island, Burton Kraus, a intenté une action en justice devant un tribunal fédéral de Brooklyn lundi, affirmant que Snow Teeth Whitening LLC, son fondateur, Mayweather, et Gronkowski avaient fait de fausses allégations au sujet d’un produit inefficace et trop cher.

Le poids welter semi-retraité et le bout serré All-Pro sont répertoriés comme partenaires de la société dans le dossier obtenu par DailyMail.com.

Mayweather et Gronkowski utilisent le produit à 199 $ dans divers médias sociaux et autres publicités sur Internet. Dans une publicité Web, Gronkowski rappe à propos de l’appareil sur l’air de «Ice Ice Baby» de Vanilla Ice.

«Très bien, arrêtez, car vos dents ne brillent pas», a frappé Gronkowski, qui est vu portant un gilet en fourrure sur sa poitrine nue. «Gronks est de retour avec une toute nouvelle mission. Parfois, j’essaie de vous dire poliment, vos dents sont brunes, tous les jours et tous les soirs.

«Va-t-il disparaître? Yo, je ne sais pas. Éteignez les lumières et je brillerai. Blanche-Neige est simple, tout ce que vous avez à faire est de le brosser, puis vous le branchez pendant dix minutes et les taches ont disparu.

Dans ce dossier obtenu par DailyMail.com, Kraus allègue que les défendeurs ont fait de fausses allégations au sujet du dispositif de blanchiment des dents, qui repose sur une lumière LED pour tuer les germes.

« Les défendeurs facturent de manière injustifiée plus de cent dollars de plus que des produits sans doute comparables sur la base de leurs fausses déclarations selon lesquelles les lampes qu’ils vendent aux consommateurs amélioreront considérablement le pouvoir blanchissant et les qualités antivirales ou antiseptiques des produits d’accompagnement des défendeurs », lit-on dans la plainte.

« En réalité, les lumières des défendeurs sont inefficaces à ces fins et sont des lumières très bon marché qui sont similaires aux modèles vendus en ligne pour moins de cinq dollars.

« Alors que les défendeurs affirment sans équivoque que leur lumière de blanchiment des dents donne des résultats étonnants, des tests de laboratoire indépendants prouvent qu’en fait, leur lumière ne fait rien pour améliorer la capacité supposée de leur produit à blanchir les dents. »

Kraus, par l’intermédiaire de son avocat Steven Mintz, poursuit en affirmant que Snow Teeth Whitening prétend à tort protéger les utilisateurs du coronavirus.

« Faisant preuve de cupidité et d’un mépris total de la décence humaine, les défendeurs cherchent même à profiter de la fausse suggestion selon laquelle leurs produits protégeront les clients contre le virus mortel COVID-19 », lit-on dans le dossier. « Une de ces publicités suggère à tort que la lumière LED bleue et le peroxyde d’hydrogène protégeront les consommateurs des germes et des bactéries. »

Le dossier fait également référence à une plainte auprès du Better Business Bureau, qui détaille les lacunes du service client de l’entreprise.

«Plusieurs célébrités font la promotion de leur produit, c’est l’une des raisons pour lesquelles je pensais que cela valait la peine de l’acheter», a lu la plainte auprès du Better Business Bureau. « Je ne suis pas seulement troublé par la façon dont ils peuvent s’en tirer avec un service client inexistant, mais aussi par la facilité avec laquelle ils peuvent utiliser ce qui semble être des témoignages professionnels pour donner à un produit de mauvaise qualité une apparence de haute qualité. »

Les efforts de DailyMail.com pour contacter le siège social de Snow Teeth Whitening ont échoué et un message laissé sur le site Web de l’entreprise n’a pas été immédiatement renvoyé.

Le prix total d’un kit est de 199 $, tandis que les stylos et bandes de blanchiment peuvent aller jusqu’à 50 $, selon la plainte.

L’entreprise prétend également avoir des clients dans plus de 200 pays, ce qui, comme le souligne Mintz, est impossible car il n’y a que 195 pays dans le monde.

Gronkowski a été désigné comme défendeur parce que, selon le dossier, il a « été indemnisé à plusieurs reprises [promoting] Produits des défendeurs sur ses comptes de médias sociaux individuels et ses comptes de médias sociaux «Gronknation».

De même, Mayweather a été nommé parce qu’il « a été rémunéré pour avoir contribué son nom et son image à la promotion des produits des défendeurs sur les réseaux sociaux et des stars dans une vidéo publicitaire approuvant le produit des défendeurs, y compris la lumière, comme « le meilleur kit de blanchiment des dents que l’argent puisse acheter. ».

Chuck Liddell, combattant à la retraite du MMA, a également approuvé le produit, bien qu’il n’ait pas été nommé dans le procès.