Floyd Mayweather explique pourquoi il s’est battu contre le YouTuber Logan Paul

La légende de la boxe Floyd Mayweather s’est engagée dans un match très attendu avec le YouTuber américain Logan Paul le week-end dernier. Le YouTuber de 26 ans a finalement été éliminé après le match qui a duré huit rounds. Mayweather s’était retiré de la boxe professionnelle avec 50 victoires en 50 combats mais est revenu sur le ring pour une « exposition spéciale » contre Paul. Compte tenu du genre de réputation que Mayweather détient dans le monde de la boxe professionnelle où il est connu comme une légende, les journalistes ont demandé au boxeur s’il avait endommagé son héritage en participant au combat.

Répondant à la question, Mayweather a déclaré qu’on pense souvent que certaines choses ne sont pas uniquement une question d’argent, mais de son point de vue, les enfants d’une personne ne peuvent pas survivre avec son héritage. Donc, gagner de l’argent est important pour lui. Mayweather a poursuivi en disant que seuls les patchs sur son coffre de boxe étaient au prix de 30 millions de dollars, et a demandé qui est vraiment le professionnel le plus intelligent dans le sport de la boxe.

https://www.youtube.com/watch?v=iLcf2zvBBWA

Mayweather a dit qu’il ne se soucie pas si les gens ne veulent pas le voir faire des expositions. Il a suggéré à ces personnes de ne pas venir aux matchs. « Ne regarde pas. Quand il s’agit de braquage de banque légalisé, je suis le meilleur », a déclaré Mayweather.

Mayweather, surnommé Money pour l’énorme somme d’argent impliquée dans ses combats, est connu pour son approche sans faille, à la fois sur et en dehors du ring.

Mayweather a déclaré qu’il ne se souciait pas de savoir si la presse écrivait de bonnes ou de mauvaises histoires, car il pense qu’en fin de compte, il aura toujours le dernier mot. Le professionnel de la boxe et promoteur est assez fier de la façon dont il a gagné de l’argent dans l’entreprise et a déclaré que les gens devraient regarder la maison où il se rend et regarder la maison où vont ses adversaires.

Mayweather a poursuivi en disant qu’il avait rendu « ordinaires » des joueurs de boxe « extraordinaires » comme Canelos Alvarez et Manny Pacquiao avec la fortune qu’il a amassée au fil des ans. Par conséquent, revenir sur le ring de boxe lorsqu’il a vu une chance de faire un « cambriolage rapide » était la chose naturelle à faire pour lui.

