Floyd Mayweather exige des frais stupéfiants de 10 000 £ pour apparaître sur le podcast

La sensation YouTube True Geordie a révélé que la légende de la boxe Floyd Mayweather avait exigé 10 000 £ pour apparaître sur son podcast populaire. Mayweather a été un pionnier dans la fraternité sportive et possède une immense richesse. Fidèle à son surnom “Money”, le boxeur 50-0 a une valeur nette estimée à 450 millions de dollars. Depuis sa retraite, Mayweather a mis en place de nombreux investissements et facture des sommes considérables pour faire des apparitions dans des émissions et des événements.

True Geordie l’a récemment découvert lorsqu’il a tenté de réserver Mayweather pour un épisode spécial de son podcast True Geordie. Il s’est enquis de la disponibilité de Mayweather pour une collaboration avec son confident pour découvrir qu’il devrait payer une rémunération de 10 000 £ s’il devait décrocher le maestro de la boxe.

“Une fois, j’ai demandé à avoir Floyd Mayweather sur le podcast, mais c’est ce qui m’a fait m’interroger sur ses finances. J’ai pensé que je vais demander par l’ami d’un ami. On m’a cité dix mille dollars pour l’avoir sur le podcast », a déclaré True Geordie dans le dernier épisode de son podcast.

« Je ne savais pas quoi penser de cela. Si vous avez beaucoup d’argent, pourquoi me citer dix mille ? Je pense juste que tout a un prix avec lui et peut-être que c’est juste qu’il est intelligent. Mais je ne l’ai pas payé », a-t-il ajouté.

True Geordie compte plus de 2 millions d’abonnés sur YouTube. Des célébrités comme la star de la WWE Logan Paul, le footballeur anglais Kieran Trippier et le légendaire Undertaker ont figuré dans l’émission. True Geordie aurait adoré ajouter Mayweather au mélange, mais l’accommoder s’est avéré être trop pour sa poche.

Mayweather a annoncé sa retraite de la boxe professionnelle en 2017, après avoir battu la superstar de l’UFC Conor McGregor dans un combat inter-promotionnel à succès. Le combat à la carte remporté par Mayweather a généré des revenus énormes pour les deux parties.

L’ancien champion poids plume est ensuite revenu pour un certain nombre de combats d’exhibition, battant plus récemment Mikuru Asakura en moins de deux tours. Mayweather sera de retour sur le ring pour un autre combat d’exhibition contre YouTuber Deji Olatunji plus tard cette année.

Deji est le frère cadet du rappeur populaire et sensation des médias sociaux KSI. Les records de Deji n’ont pas été sensationnels puisqu’il a commencé avec trois défaites, mais lors de sa dernière rencontre, il a surclassé son compatriote YouTuber Fousey Saleh. Mayweather serait un énorme pas en avant pour Deji et il sera intéressant de voir comment il s’en sort avec un boxeur d’élite.

