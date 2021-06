Floyd Mayweather et Logan Paul se lancent dans une cascade de boxe avec «plus d’un million de vues» d’un combat à la carte punissant le portefeuille

Le nombre de spectateurs pour le combat au Hard Rock Stadium des Miami Dolphins, qui s’est terminé sans vainqueur, a fait l’objet de nombreuses conjonctions.

Un journaliste américain réputé, Dave Meltzer, a écrit que Mayweather-Paul n’avait récolté qu’entre 600 000 et 650 000 achats à la télévision. Mais une nouvelle affirmation a suggéré qu’il y avait plus d’un million d’achats, ce qui a amené un fan à répondre que « Floyd vend toujours » et un autre pour saluer le vétéran invaincu comme « toujours le roi du PPV, même à la retraite ».

« Il n’y a pas encore de numéro PPV précis disponible, mais l’émission dépassera au moins le million d’achats », a déclaré Mike Coppinger de The Athletic, rapportant le spectacle au prix de 49,99 $ sur Showtime aux États-Unis.

Sources : L’exposition Floyd Mayweather-Logan Paul a généré plus d’un million d’achats en pay-per-view. Le PPV était disponible via Showtime et Fanmio à 49,99 $. Il n’y a pas encore de numéro PPV précis disponible, mais l’émission dépassera au moins 1 million d’achats – Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 9 juin 2021

Floyd vend toujours. pic.twitter.com/FTXXMWcgnd – bombes boxe ™ (@bombsboxing) 9 juin 2021

Mayweather s’était vanté que ses gains projetés pour la carte – nommé « Droits de vantardise » – faisaient du braquage un « vol de banque légalisé ».

Des gains de 50 millions de dollars à la carte semblent rendre improbable l’affirmation de l’ancien champion des cinq poids selon laquelle il a gagné le double de ce montant grâce au combat.

« Je préfère encore sortir, divertir et m’amuser » il a dit à l’entrepreneur Rob Moore lors de la préparation, justifiant ses raisons de se battre.

Floyd Mayweather : « Quand il s’agit de braquage de banque légalisé, je suis le meilleur. » #MayweatherPaul – Helen Yee (@HelenYeeSports) 7 juin 2021

Bravo au million de personnes qui ont acheté une exposition de 50 $ en 2021 – X’ill (@YourUglyForThat) 9 juin 2021

« Ce n’est pas parce que je sors et que je divertis, que je m’amuse, que je veux toujours me battre 12 rounds.

« Je pense que nous avons une exposition en six rounds et je pense que ça va être très divertissant, et les gens vont l’adorer.

« Nous devons regarder 35 millions de dollars pour 12 tours ou 100 millions de dollars pour six tours. Grande différence, grande différence.

Mayweather a déclaré qu’il avait gagné 30 millions de dollars uniquement grâce aux sponsors de ses malles. #MayweatherPaul – Marc Raimondi (@marc_raimondi) 7 juin 2021

« Et je ne peux pas vraiment dire quels seront les chiffres – combien d’argent je vais gagner ou combien Logan Paul va gagner.

« Mais nous parlons de projection, nous devons toujours parler de ce qu’il est prévu de faire. »

« Doit-on encore croire que Mayweather a gagné 100 millions de dollars et Paul 25 millions de dollars ? » a demandé un cynique en ligne.

Doit-on encore croire que Mayweather a fait 100 m et Paul 25 m ? Le plus drôle que j’ai entendu était Mayweather disant qu’il gagnait 30 millions de sponsors principaux lorsque le gars a littéralement fait toute sa carrière comme ses 2/3 derniers combats incapables d’obtenir un sponsor court. – Ross MacLaren (@RossMac11_11) 9 juin 2021

Les maths ne sont pas mathin frère. Lmao pic.twitter.com/tyQ2a5N6pL – D Argent (@GantMoney) 9 juin 2021

« Le plus drôle que j’ai entendu était Mayweather disant qu’il avait gagné 30 millions de dollars [his] sponsors principaux quand le gars a littéralement fait toute sa carrière à part ses deux ou trois derniers combats incapables d’obtenir un sponsor court.

« Les deux gars ont clairement fait une tonne de merde de ce combat, surtout Floyd. Mais il n’y a pas besoin d’exagérer comme il le fait.

« C’est comme [Conor] McGregor dit qu’il a gagné 50 millions de dollars pour combattre Khabib [Nurmagomedov] mais gagnerait 80 millions de dollars pour se battre [Donald] Cerrone.

« Ils sont tous les deux désespérés de se surpasser financièrement. »

Les détracteurs se sont également moqués de l’exactitude du chiffre d’affaires. « C’est drôle, » dit l’un.

« Cela a généré un million d’achats mais les chiffres ne sont pas précis. Mais oui, appelons ça un million. »

White sur Mayweather/Paul : « Imaginez si Kim Kardashian voulait combattre Amanda Nunes… Il y aura toujours un marché pour ce type de combats et si vous pouvez les retirer et faire payer 50 dollars aux gens, tant mieux pour ce n’est pas ce que je fais. »https://t.co/rk4yQid8topic.twitter.com/AZmfnq3c2f – Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) 8 juin 2021

1 million de gourmands ? Ah bon? Pour un événement non compétitif, non divertissant, non – Théière cassée Corbyns (@allirreverent) 9 juin 2021

D’autres ont fait écho à l’incrédulité du président de l’UFC, Dana White, que les parieurs aient payé pour le combat.

« Si vous avez des gens assez stupides pour dépenser ce genre d’argent, alors ils méritent de prendre l’argent de ces mannequins » White a déclaré à l’UFC Arabia cette semaine, avant de suggérer un match entre la «championne» Amanda Nunes et la star de la télé-réalité Kim Kardashian la prochaine fois dans le monde de la boxe des célébrités.

« Ces gars qui sont sortis et se sont battus et vous ont fait payer 50 dollars, ils méritent votre argent. »