Floyd Mayweather et Logan Paul ont exigé des gants plus légers pour augmenter la probabilité d’un KO | Nouvelles de boxe

La confrontation de Floyd Mayweather avec Logan Paul est encore plus susceptible de se terminer par un KO après qu’ils ont tous deux accepté d’utiliser des gants plus légers pour le combat de huit rounds.

La légende de la boxe partage le ring avec la star de YouTube dimanche soir, en direct sur Sky Sports Box Office, et le poids des gants est passé de 12 onces à 10 onces pour le combat d’exposition.

Mayweather veut toujours que les gants soient abaissés à huit onces, avec des KO autorisés en vertu des règles qui ont été confirmées mercredi.

« Il y a une différence entre la boxe YouTube et la boxe d’élite et les combattants d’élite », a déclaré Mayweather Sports aériens. « Vous allez voir la différence.

« Eh bien au début, ils parlaient de gants de 14 onces, de gants de 16 onces.

« Dès le début, je voulais des gants de huit onces pour moi ainsi que pour Logan Paul.

« J'espère qu'il peut changer à huit onces. »

















0:30



Logan Paul dit qu’il rêve chaque nuit d’assommer Floyd Mayweather alors qu’ils se préparent à se rencontrer dimanche, en direct sur Sky Sports Box Office



Logan Paul a également accueilli les gants plus légers, racontant Sports aériens: « Ouais, ouais absolument. Je ne savais pas pourquoi ils avaient changé.

« C’était 10, puis c’est passé à 12. Maintenant, nous sommes de retour à 10. Bien, c’est comme ça que je le veux. »

Mayweather a dominé le sport tout en compilant un record invaincu de 50 combats, mais Logan Paul insiste sur le fait que sa puissance de frappe choquera le champion du monde des cinq poids.

La sensation des médias sociaux a dit Sports aériens: « Il y a un moment qui traverse l’esprit de chaque combattant. Tout le monde à qui on s’entraîne, tout le monde est battu par Jake. Quand on les frappe, ils se rendent compte : ‘Oh, il ne se contentera peut-être pas de YouTube. Ce gars a vraiment mis tout son cœur et son âme là-dedans.’

« J’ai frappé fort. Je pense que vous allez voir les yeux de Floyd s’illuminer, la première fois que je l’ai frappé. »

Mais Mayweather a rejeté toute suggestion selon laquelle il risquerait sa réputation en partageant la bague avec Logan Paul.

Il a dit Sports aériens: « Mon héritage ?

« Ma stratégie, juste pour m’éloigner de la boxe, alors que les autres combattants qui pratiquent la boxe en ce moment, les soi-disant meilleurs combattants, doivent se battre.

« Les combattants aiment Manny Pacquiao, il doit se battre. Je n’ai pas à me battre. Je fais ce que je veux faire, parce que c’est ce que je veux faire. »

