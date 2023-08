Floyd Mayweather couvre les frais de 68 familles fuyant les incendies de Maui

Floyd Mayweather est entré dans son coffre-fort pour couvrir les dépenses des familles déplacées par les incendies de Maui.

Maui est actuellement confronté à d’intenses incendies de forêt incontrôlables et à une économie dans le caniveau, la plupart des gens ne peuvent pas simplement se lever et déménager en un rien de temps. De plus, être sur une île rend toute la situation d’évacuation plus compliquée que de simplement conduire vers un autre état.

Selon TMZ, Floyd Mayweather se mobilise pour aider ceux qui en ont besoin. Le boxeur est entré dans sa tirelire et a couvert le logement, la nourriture et les vêtements de plus de 68 familles. Floyd a également couvert les frais de vol et a transporté les familles de Maui à Honolulu pour des raisons de sécurité. La publication note que les chambres d’hôtel sont louées pour plusieurs semaines et que les restaurants locaux ont pris en charge les repas. Mayweather s’associe également au détaillant de vêtements H&M pour fournir des vêtements.

Jusqu’à présent, les incendies de forêt ont coûté la vie à au moins 53 personnes et les efforts de recherche et de sauvetage sont toujours en cours. En ce qui concerne les structures perdues dans les incendies, les chiffres se comptent par milliers. Les images en ligne font que la scène à Maui ressemble exactement à une scène du film 2012. Certaines familles se sont même retirées de leurs maisons vers l’océan pour éviter les flammes des incendies.