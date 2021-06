Floyd Mayweather contre Logan Paul: couverture en direct tour par tour

Floyd Mayweather et Logan Paul s’affronteront dans un match d’exhibition très attendu.

Le combat aura lieu au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en Floride.

Le combat commencera vers 22 h HE.

C’est un match de boxe entre un champion de boxe à la retraite et un YouTuber, star des réseaux sociaux.

Floyd « Money » Mayweather, qui était invaincu dans sa carrière professionnelle avec une fiche de 50-0, revient sur le ring pour affronter Logan Paul lors d’un match d’exhibition en huit rounds au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en Floride.

Mayweather est l’une des attractions à la carte les plus lucratives de tous les temps. Il a combattu pour la dernière fois le 31 décembre 2018, lorsqu’il a éliminé le kickboxeur Tenshin Nasukawa au Japon lors d’un match d’exhibition.

Pour Paul (0-1), il n’en sera qu’à sa troisième apparition sur le ring. Il a combattu deux fois la star de YouTube, KSI, une fois lors d’une exposition et une fois en tant que professionnel.

La carte à quatre combats tombe dimanche soir sur Showtime PPV.

USA TODAY Sports a une analyse tour par tour :

TOUR 1

Logan lance le premier coup de poing – un coup. Logan décroche également le premier coup de poing – un autre coup. Logan avance derrière le jab gauche. Se connecte maintenant avec le droit au corps. Logan donne le ton ici. Miss avec un gros droit. Floyd lance le premier coup de poing. Un droit inoffensif qui atterrit sur la poitrine de Logan. Floyd se connecte avec deux jabs raides. Floyd esquive les coups maintenant. Logan gémit et domine les derniers instants, bien que Floyd en sorte indemne. Logan 10, Floyd 9.

2ÈME ROUND

Jabs commerciaux. Logan s’affirmant derrière le jab, mais rien de solide de connexion. Maintenant, Floyd avance et semble essayer de se préparer pour le jab. Mais Logan lançait la plupart des coups – des coups et des droits. Jabs et un overhand à droite de Logan. Agressif, mais rien n’atteindra gros. Floyd décroche un jab. Logan 20, Floyd 18.

TOUR 3

Logan transpire abondamment, mais donne toujours le ton avec les coups de plomb. Floyd avançant petit à petit. Peut-être se prépare-t-il à se dérouler. Les deux commencent à se battre, se ligotent. Floyd se connecte avec un crochet droit et un crochet gauche. Floyd se connecte aussi avec des coups de corps. Logan répond avec un droit. Floyd avec plus d’agressivité ici. Logan 29, Floyd 28.

TOUR 4

Floyd se connecte avec un crochet gauche. Traque Logan. Montrant plus de puissance que son plus grand adversaire. Mais Logan répond avec quelques coups de poing raides. Floyd semble maintenant avoir un commandement croissant. Gros droit de Floyd. Suivi d’un picotement à gauche. Logan est clairement fatigué et les mains tombent. S’appuyer sur Floyd quand il le peut. Floyd 38, Logan 38.

TOUR 5

Logan renvoie des jabs. Il est peu probable qu’il veuille tout mélanger à ce stade. Floyd traque et se connecte avec un crochet gauche. Voici Floyd. Mais Logan ne s’effondre pas – pour le moment. Floyd se connecte avec une rafale de coups de poing. Un autre droit de Floyd. Et un autre sur le menton de Logan. Mais la célébrité de YouTube reste debout. Floyd reste l’agresseur et atterrit gros. Floyd 48, Logan 47.

TOUR 6

Floyd travaille le corps et avance même lorsque Logan lance des jabs. Les coups de poing de Logan ont clairement perdu de leur puissance. Il a l’air épuisé, mais s’accroche. Floyd mesure son adversaire. Logan souriant. Un petit discours poubelle. Floyd 58, Logan 56.

TOUR 7

Logan montre de l’énergie avec le jab, mais ça ne tient pas Floyd à distance. Encore un peu de catch entre les deux boxeurs. Emmêlé à nouveau. Logan effleurant avec ce jab, drapant maintenant Floyd. Trash talk. Logan semble content de s’accrocher pour deux tours supplémentaires. Pas beaucoup d’action ici. Floyd pourrait être un peu frustré, n’ayant pas réussi à décrocher le gros coup de poing. Floyd 68, Logan 65.

TOUR 8

Logan feint et parle. Se précipiter Floyd. Essayer de garder le champion en équilibre. Mais Floyd revient, essayant clairement de s’aligner pour un gros coup de poing. Les fans huent. Ils attendaient plus, principalement de Floyd. Logan n’est pas un canard assis. Rester assez agressif pour garder Floyd en déséquilibre. Devenir une fête des câlins. Maintenant Logan traque. Logan showboating. Floyd 78, Logan 74.