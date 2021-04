Le combat d’exhibition de Floyd Mayweather contre Logan Paul est de retour, le combat étant désormais prévu pour le 6 juin au Hard Rock Stadium de Miami.

Mayweather, un champion du monde de cinq poids avec une fiche de 50-0, devait initialement affronter le YouTuber devenu boxeur Paul en février.

Annonçant le combat sur Instagram, Mayweather a écrit: «Logan Paul et moi nous battrons au Hardrock Stadium.

« @mayweatherpromotions @fanmio et @showtimeboxing se sont réunis pour organiser un événement épique !!!

« Les billets seront mis en vente la semaine prochaine. »

Mayweather s’est battu pour la dernière fois professionnellement en août 2017 lorsqu’il a arrêté la star de l’UFC Conor McGregor au 10e tour. C’était le premier – et, à ce jour, le seul – match de boxe professionnel de McGregor.

Logan Paul (à droite) avec son jeune frère Jake



Mayweather a également affronté le kickboxeur japonais et l’artiste martial mixte Tenshin Nasukawa lors d’un match d’exhibition en décembre 2018, enregistrant un KO au premier tour.

Paul n’a qu’un seul combat à son actif, une perte par décision partagée contre son compatriote YouTuber KSI en novembre 2019.

Son jeune frère Jake a eu plus de succès, avec trois victoires en trois combats – sa dernière venue quand il a éliminé Ben Askren au premier tour plus tôt ce mois-ci.

Chisora ​​vs Parker: Informations de réservation

Derek Chisora ​​entre en collision avec Joseph Parker dans une confrontation des poids lourds et Katie Taylor défend ses titres mondiaux incontestés contre Natasha Jonas le 1er mai, en direct sur Billetterie Sky Sports.

Voici les détails de prix et de calendrier pour toutes les options de réservation.

Informations sur l’événement

Derek Chisora ​​vs Joseph Parker (12 rounds chez Heavyweight), Katie Taylor vs Natasha Jonas (WBC, WBA, IBF, WBO Lightweight Titles), Dmitry Bivol vs Craig Richards (WBA Light-Heavyweight Title), Chris Eubank Jr vs Marcus Morrison, James Tennyson vs Jovanni Straffon (titre IBO léger).

















Derek Chisora ​​ravive sa rivalité des poids lourds avec Joseph Parker le 1er mai



L’événement débutera à 18h, le samedi 1er mai Billetterie Sky Sports (Sky channel 491) et Sky Sports Box Office HD (Chaîne Sky 492).

L’événement est au prix de 19,95 £ pour les clients britanniques, 24,95 € pour les clients de la République d’Irlande, jusqu’à minuit, le vendredi 30 avril.

Par la suite 19,95 £ / 24,95 € (ROI) pour toutes les réservations en « libre-service » (télécommande / en ligne) et 24,95 £ / 29,95 € (ROI) si réservé par téléphone (IVR ou agent), mais notez 2 £ supplémentaires les frais de réservation si via un agent s’appliquent toujours.

Le prix de l’événement reviendra à 19,95 £ / 24,95 € (ROI) à partir de minuit, samedi 1er mai.

Deux reprises (durée totale) seront diffusées à 9h et 16h le dimanche 2 mai.