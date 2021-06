Floyd Logan Paul a évité un KO de Floyd Mayweather alors que leur exposition extraordinaire a parcouru la distance de huit rounds | Nouvelles de boxe

Logan Paul a réussi à échapper à un KO et à traîner Floyd Mayweather jusqu’à la cloche finale lors de leur confrontation surréaliste à Miami dimanche soir.

Aucun gagnant officiel n’a été annoncé, conformément aux règles de l’exposition, mais bien qu’un KO ait été autorisé, il ne s’est pas concrétisé.

Le YouTuber devenu boxeur Paul est sorti avec dignité de son étrange affrontement contre le grand boxeur de tous les temps Mayweather, qui a pris sa retraite avec un record parfait de 50-0 en 2017.

Mayweather, maintenant âgé de 44 ans, a balancé avec des intentions blessantes et a décroché sa juste part, mais Paul a pu se battre.

Le phénomène des médias sociaux, dont le seul match de boxe précédent était une défaite contre son compatriote YouTuber KSI, a gagné le respect de Mayweather à la fin lorsqu’ils se sont mutuellement embrassés.

Mayweather était suffisamment content et détendu pour traverser le premier tour jusqu’à ce que, à la fin, Paul se soit effondré pour tenter de décrocher un tir net.

Aucun de ses coups n’a atterri.

Paul, à son crédit, était ambitieux avec les coups de poing qu’il a lancés, mais Mayweather les a facilement évités, montrant un aperçu de ce qui a fait de lui l’un des plus grands combattants défensifs de tous les temps.

Mayweather a souri lorsque Paul a décroché un uppercut au troisième tour.

Il a répondu en frappant à la maison un crochet du gauche que Paul a bien fait de résister.

Mayweather a décroché un crochet gauche puis quelques mains droites au quatrième tour.

Paul avait un avantage de taille substantiel et pesait au moins 35 livres de plus et cette taille était la plus précieuse pour aider à absorber certaines des attaques de Mayweather.

Mayweather a passé le cinquième round à décrocher des coups de poing vifs et douloureux, mais Paul est resté relativement calme et a bien réussi à se battre.

Paul était épuisé au cours des trois derniers tours, mais a fait preuve d’une véritable ténacité pour encaisser quelques coups de Mayweather et pour gâcher les compétences du plus petit homme, pour survivre jusqu’à la cloche finale.

Mayweather avait été mis en colère par Jake Paul, le frère de Logan, qui a volé son chapeau mais est resté calme dimanche soir.

Ce match d’exhibition n’a pas compté dans le record professionnel exemplaire de Mayweather de 50 victoires et aucune défaite.

