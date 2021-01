Le demi-arrière du Pro Football Hall of Fame Floyd Little, connu pour sa carrière avec les Broncos de Denver dans les années 1970 et en tant que triple All-American à Syracuse, est décédé samedi, a annoncé le Hall. Il avait 78 ans.

Il a été révélé en mai dernier que Little luttait contre le cancer et il a été placé en soins palliatifs en novembre.

Little a été surnommé « The Franchise » au cours de sa carrière à Denver. Son n ° 44 a été retiré par Syracuse et les Broncos. Little était le sixième choix du repêchage AFL-NFL 1967 avant de jouer neuf saisons avec la franchise et d’accumuler 6323 verges avec 43 touchés. Quinze fois Pro Bowler, Little a mené l’AFL en verges combinées en 1967 et 1968.

« Floyd Little était un véritable héros du jeu. C’était un homme d’une grande intégrité, passion et courage », a déclaré le président et PDG du Pro Football Hall of Fame, David Baker dans un communiqué. «Ses contributions hors du terrain étaient encore plus importantes que ses incroyables réalisations. Le sourire, le cœur et le caractère de Floyd incarnaient ce que signifiait avoir une vie au Temple de la renommée.

La famille de Little a publié une déclaration qui disait: « La famille exprime sa gratitude à tous ceux qui ont soutenu Floyd Little et sa famille pendant cette période avec des prières, des appels et vos expressions d’amour sincères. »

Le président élu Joe Biden a également publié une déclaration.

« Floyd Little et moi étions étudiants à l’Université de Syracuse ensemble. Et au fil des ans, j’ai connu l’homme derrière le numéro », a écrit Biden sur Twitter. « Il était plein de caractère, de décence et d’intégrité. Mon ami me manquera. Toute la famille Biden envoie notre amour à DeBorah et à la petite famille. »