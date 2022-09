Flower Bar va déménager dans l’ouest du Pérou – Shaw Local

Le Flower Bar, 906 Shooting Park Road, Pérou, prévoit de déménager dans la partie ouest du Pérou au 2428 4th St.

La propriétaire Nikki Tonioni a déclaré qu’elle prévoyait d’opérer à partir de son nouvel emplacement d’ici le mardi 1er novembre, après avoir donné à l’espace quelques “touches Flower Bar”.

Dans une publication sur Facebook, elle a déclaré qu’elle cherchait un nouveau bâtiment depuis plus d’un an.

“Ce chemin a vraiment été remarquable et en cours de route, j’ai eu la chance de déplacer des montagnes et des messagers de Dieu m’aidant à chaque étape du chemin”, a-t-elle écrit. “Sans eux, la famille, les amis, un avocat très incroyable, et Dieu, cela n’arriverait pas.”

L’emplacement était plus récemment la maison d’Apple Press et était l’emplacement de longue date de la station-service de Harper, qui était plus tard un Casey’s.

Le magasin de pop-corn d’Utica ferme ses portes

Starved Rock Popcorn & More a récemment fermé ses portes au 723 S. Clark St., Utica.

Selon son site Web, l’entreprise a ouvert ses portes en 2020 et proposait plus de 50 popcorns aromatisés spécialisés, ainsi que d’autres articles.

Country Kids Produce au Pérou vend toujours son pop-corn.

