Flow Sports Life Badminton Academy remporte 28 médailles au tournoi du district de Gurugram

Le tournoi de badminton du district de Gurugram a récemment vu de nombreuses performances exubérantes de la part des joueurs alors que la Flow Sports Life Badminton Academy a accaparé la vedette avec un total de 28 médailles, dont 20 médailles d’or et 8 médailles d’argent dans 30 catégories d’événements.

Avec plus de 150 participants représentant la Flow Sports Life Badminton Academy, leurs compétences extraordinaires et leur détermination inébranlable ont laissé une impression durable.

Les athlètes ont reçu des conseils et un soutien inestimables d’une équipe de 8 entraîneurs expérimentés, dont l’entraîneur Nitin Mahiwal et l’entraîneur Ankit Kumar, tout au long du tournoi.

Saanvi Aneja et Aryan Dangi, deux athlètes de haut niveau de l’académie, ont montré leur domination dans la compétition en remportant quatre médailles d’or chacune.

Les prouesses remarquables d’Aum Karan lui ont valu deux médailles d’or et une d’argent, contribuant de manière significative au succès de l’académie.

Shriya Mongia et Yashodara Prasad ont fait preuve d’un travail d’équipe exemplaire, remportant deux médailles d’or dans leurs catégories respectives.

Commentant les réalisations des athlètes de la Flow Sports Life Badminton Academy lors du tournoi de l’association de badminton du district de Gurugram, l’entraîneur Ankit Kumar a exprimé une immense fierté. Il a déclaré dans un communiqué: «Nous sommes extrêmement fiers des réalisations exceptionnelles de nos athlètes lors du tournoi de l’association de badminton du district de Gurugram. Leur dévouement, leur persévérance et leurs performances remarquables témoignent de leur travail acharné et de l’engagement de notre académie à cultiver les talents. »

Pendant ce temps, dans le tournoi, la Surjit Singh Badminton Academy a remporté 4 médailles d’or et 7 d’argent, et Deuce Badminton Academy, a remporté 4 médailles d’or et 4 d’argent.

Le tournoi de badminton du district de Gurugram a célébré l’excellence et mis en valeur l’immense talent et la passion pour le badminton dans la région.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – IANS)