Flotte d’hélicoptères Chinook de l’armée après des incendies de moteur

WASHINGTON (AP) – L’armée a déclaré mardi qu’elle avait immobilisé sa flotte d’environ 400 hélicoptères cargo Chinook après que des fuites de carburant aient provoqué un “petit nombre” d’incendies de moteurs.

La porte-parole de l’armée, Cynthia Smith, a déclaré que l’armée avait identifié la cause des fuites et s’efforçait de résoudre le problème. Smith a déclaré que certains aéronefs n’avaient peut-être pas besoin du correctif, ils pourraient donc reprendre leur vol bientôt.

La flotte a été clouée au sol le week-end dernier. Smith a déclaré qu’il n’y avait eu ni blessés ni décès associés aux incendies, mais l’armée a temporairement immobilisé la flotte par prudence.

Le Chinook est le principal hélicoptère de transport lourd de l’armée, utilisé pour transporter des troupes et du matériel, et était un spectacle familier pendant les guerres en Afghanistan et en Irak.

Lolita C. Baldor, L’Associated Press