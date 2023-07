Flotte de drones anti-requins de grande taille à New York

Autrefois extrêmement rare dans l’État, au moins quatre morsures de requin ont été confirmées à Long Island la semaine dernière seulement

L’État de New York lancera des dizaines de drones à la pointe de la technologie au-dessus des plages de Long Island et de New York dans le but de lutter contre une augmentation des attaques de requins, a révélé vendredi la gouverneure Kathy Hochul.

Quelque 1 million de dollars ont été mis de côté pour acheter un nombre indéterminé de drones et former le personnel local du Département des parcs à l’utilisation de l’engin sans pilote, qui balaye leur territoire désigné trois fois par jour.

Hochul avait déjà plus que doublé la taille de la flotte de surveillance des requins de l’État avec l’achat de dix drones au début de la saison des plages de cette année, portant le nombre total de drones à 18. Les plus avancés d’entre eux sont équipés d’imagerie thermique, laser télémétrie et caméras de haute qualité pour les patrouilles de nuit et de tempête, ainsi que la possibilité de larguer des dispositifs de flottaison personnels.

Alors que l’État n’a pas vu d’attaque mortelle de requin depuis des décennies, les autorités ont confirmé trois morsures non mortelles à Long Island et à proximité de Fire Island pendant les vacances de la fête de l’indépendance de mardi. La veille, une morsure a été confirmée et une autre suspectée sur Fire Island. Jeudi, l’observation d’un requin de 10 pieds au parc d’État Robert Moses a vidé l’eau de l’endroit populaire, qui avait déjà été contraint de retarder l’ouverture plus tôt dans la semaine lorsqu’un groupe de 50 requins des sables a tenté d’écraser la fête.

Les experts en requins insistent sur le fait que les morsures sont des accidents, car les humains ne sont pas des proies naturelles pour les requins, et attribuent à une eau plus propre et à de nombreuses populations de poissons-appâts la tentation d’une douzaine d’espèces de carnivores plus près du rivage. On pense qu’un afflux de jeunes requins tigres est à l’origine de la plus grande partie de l’augmentation des rencontres avec des requins – huit personnes ont été mordues à New York l’année dernière, ce qui en fait la deuxième derrière la Floride en tant que capitale américaine des attaques de requins.

Avant la frénésie alimentaire de l’année dernière, seulement 12 morsures de requins non provoquées avaient été enregistrées à New York – jamais. Même alors, cependant, leur fréquence avait commencé à augmenter, quatre étant comptées au cours de la décennie précédant 2022.

Une observation de requin dans un parc de l’État de New York met en mouvement des centaines de personnes, dont des sauveteurs, des policiers, des employés du parc et plus de 200 membres du Long Island Coastal Awareness Group chargés de surveiller leurs propres parcelles de plage. Ce n’est qu’après que l’eau est déclarée sans requins pendant une heure que la baignade peut reprendre.

Même le département de police de New York ne dispose que de 14 drones de surveillance. Les avions sans pilote font l’objet de beaucoup de consternation de la part des groupes de défense des libertés civiles, qui ont proposé une interdiction de l’utilisation des drones lors de rassemblements protégés par la Constitution comme les manifestations ou même une interdiction complète des drones de police. Cependant, on ne sait pas où de telles mesures laisseraient les observateurs de requins de Hochul.