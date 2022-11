Flossie, un félin de 26 ans, crée le record du monde Guinness pour être le chat vivant le plus âgé

Les chats sont l’un des animaux de compagnie les plus mignons qui font d’étonnants compagnons de vie pour tous ceux qui « aiment » prendre soin de l’animal doux. Ces mignons petits félins peuvent être les amis les plus divertissants que l’on puisse avoir, et attention, ils ne sont pas aussi dépendants qu’on pourrait le croire ! Alors qu’ils font généralement la une des journaux après que leurs vidéos amusantes et adorables soient devenues virales sur Internet, un chat britannique possède quelque chose de plus que cela ! L’animal de compagnie de 26 ans a créé le Guinness Record du monde pour être le chat vivant le plus âgé. Nommé Flossie, le félin a été reconnu par le corps avant son 27e anniversaire.

Selon le site officiel de GWR, le chat équivaut à 120 années humaines ! Bien qu’elle soit malvoyante et sourde, le parent de l’animal de compagnie, Vicki, l’a décrite comme “joueuse et curieuse”. La mère du chat a déclaré : “Je savais depuis le début que Flossie était un chat spécial, mais je n’imaginais pas que je partagerais ma maison avec un détenteur du record du monde.” L’histoire du chat qui tient des records a commencé en décembre 1995 lorsque Elle a été adoptée par un employé de l’hôpital de Merseyside. Entourée de l’amour, de la chaleur et des soins de son propriétaire, Flossie a perdu son gardien dix ans plus tard. Puis elle a été prise en charge par la sœur du propriétaire qui s’en est occupée pendant quatorze ans. Malheureusement , elle s’est retrouvée sans abri peu de temps après le décès de son deuxième propriétaire jusqu’à ce que son fils décide de s’occuper du chat alors âgé de 24 ans.

Cependant, il a pris la décision difficile de confier Flossie aux bénévoles de la succursale de Tunbridge Wells, Crowborough et District de Cats Protection, car il s’est rendu compte de son incapacité à subvenir aux besoins du chat de compagnie.

Elle a ensuite été relogée chez Vicki Green, assistante de direction et gardienne expérimentée de chats âgés. “Si je suis en si bonne forme quand j’ai son âge avec quelqu’un qui fait ce qu’il y a de mieux pour moi quand j’en ai le plus besoin, je serai une femme très heureuse”, a déclaré Me Green. Elle a ajouté : “Elle est (Flossie) si affectueux et enjoué, particulièrement doux quand on se souvient de son âge. Je suis immensément fier que Cats Protection m’ait jumelé avec un chat aussi incroyable. L’amour de Vicki pour les animaux de compagnie et sa capacité à prendre soin de Flossie est une source d’inspiration pour beaucoup ! Ce sont des gens comme elle qui ont permis à Flossie de vivre une vie confortable et paisible.

