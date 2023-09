Floride : Une femme dont les restes ont été retrouvés dans la gueule d’un alligator identifiée par la police | Actualités américaines

La police a identifié une femme dont les restes ont été retrouvés dans la bouche d’un alligator de 13 pieds en Floride.

Le corps de Sabrina Peckham, 41 ans, a été retiré d’un canal à Largo, à environ 20 miles à l’ouest de Tampa, après qu’un témoin je l’ai repérée dans la bouche de l’alligatora indiqué le bureau du shérif du comté de Pinellas.

L’animal a été « tué sans cruauté », a indiqué le bureau du shérif, et le bureau du coroner procédera à une autopsie pour déterminer la cause officielle du décès, mais on soupçonne que Mme Peckham a été tuée par l’alligator.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:42

« J’ai jeté une pierre pour voir si c’était un alligator »



La fille de Mme Peckham a déclaré que sa mère était sans abri et vivait près de l’eau, et a réfuté les affirmations selon lesquelles sa mère se moquait de l’animal.

Breauna Dorris a écrit sur Facebook : « Certains détails que je voudrais partager sont que ma mère ne s’est pas moquée de l’alligator comme certains le disent dans les commentaires des médias.

« Ma mère faisait partie de la population sans abri qui vivait dans la zone boisée voisine.

« On pense qu’elle marchait vers ou depuis son camping près du ruisseau dans l’obscurité et que l’alligator a attaqué depuis l’eau. »

Elle a ajouté : « Peu importe comment vous le dites, personne ne mérite de mourir comme ça. »

Une page GoFundMe a été créée pour Mme Peckham afin de collecter des fonds pour les frais funéraires, ce qui a permis de récolter près de 6 000 $ jusqu’à présent.

Un témoin a « jeté une pierre sur l’alligator »

L’alligator a été repéré par Jamarcus Bullard, qui a vu le reptile et un corps dans l’eau vendredi après-midi.

« J’ai jeté une pierre sur l’alligator juste pour voir si c’était vraiment un alligator », a-t-il déclaré à une chaîne de télévision affiliée à NBC News, le réseau partenaire américain de Sky News.

« Il a tiré le corps, comme s’il tenait la partie inférieure du torse, et l’a tiré sous l’eau. »

Image:

Jamarcus Bullard a déclaré avoir vu l’alligator et un corps dans l’eau. Photo : NBC





M. Bullard a déclaré avoir commencé à enregistrer sur son téléphone et contacté les autorités.

La découverte a rendu certains habitants nerveux, Jennifer Dean ayant déclaré à la chaîne de télévision WFLA que ses enfants se promenaient fréquemment au bord du canal.