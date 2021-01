GAINESVILLE, Floride: Une personne familière avec la situation a déclaré que l’entraîneur de la Floride, Dan Mullen, avait licencié deux assistants défensifs à la suite de la pire saison de l’unité en plus de cent ans.

Mullen s’est séparé des entraîneurs secondaires Ron English et Torrian Gray, a déclaré la personne vendredi. La personne a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat car les déménagements n’avaient pas été rendus publics. 247Sports a d’abord signalé les tirs.

Les Gators classés au 10e rang (8-4) ont accordé 30,8 points par match en 2020, leur maximum depuis l’abandon de 41,2 points en six matchs en 1917, et le secondaire était une partie importante du problème.

Les Anglais ont entraîné les sécurités de Floridas au cours des trois dernières saisons et Gray a entraîné les demi de coin les deux dernières.

La Floride a cédé 52 et 55 points, respectivement, lors de défaites consécutives contre l’Alabama et le n ° 8 Oklahoma pour clôturer l’année. Les Sooners ont accumulé 684 verges, le plus que toute équipe ait jamais gagné contre la Floride dans le Cotton Bowl mercredi soir. Le sommet précédent de Floridas était de 629 verges dans une défaite de 62 à 24 contre le Nebraska au Fiesta Bowl de 1996.

C’était la troisième fois cette saison que la défense poreuse des Floridas se rendait à plus de 600 mètres. L’unité a accordé 613 dans le premier match à Ole Miss et 605 à la Crimson Tide dans le match de championnat de la Conférence du Sud-Est.

Mullen a présenté des excuses pour deux d’entre eux, soulignant d’abord le manque de plaquage de ses équipes dans le camp de pré-saison avant d’affronter les Rebels, puis de blâmer les blessures et les refus pour les performances embarrassantes des équipes contre l’Oklahoma.

La défense a cédé 35 points ou plus dans la moitié de ses 12 matchs, deux fois plus que lors des deux premières saisons du coordonnateur défensif Todd Granthams à Gainesville. L’unité s’est terminée par des sorties consécutives de 50 points, la première fois que la Floride le faisait lors de matchs consécutifs depuis 1917.

Les Gators ont joué sans trois partants défensifs dans le Cotton Bowl. Le plaqueur défensif Kyree Campbell, le secondeur Ventrell Miller et le demi de coin Marco Wilson ont choisi de ne pas participer à la finale pour commencer à se préparer à des carrières potentielles dans la NFL. Ils étaient également sans sécurité Shawn Davis et dépassent le rusher Jeremiah Moon. Davis a raté les quatre derniers matchs en raison d’une blessure et Moon a raté les sept derniers matchs pour des raisons non révélées.

Même avec ces gars-là, la défense des Floridas était surtout une débâcle. Les pannes, les affectations ratées, les opportunités manquées et les erreurs à des moments critiques ont été une constante en 2020.

Mullen avait clairement besoin de faire des changements.