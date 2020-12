GAINESVILLE, Floride: les receveurs de Floride Trevon Grimes et Kadarius Toney sautent le Cotton Bowl pour se préparer à leur avenir dans la NFL.

Grimes et Toney ont fait leurs annonces lundi sur Twitter, quittant le programme deux jours avant que la Floride n ° 10 (8-3) ne joue l’Oklahoma (8-2), classée huitième, à Arlington, au Texas.

Ils sont les deuxième et troisième joueurs de Floride à se retirer du bol, après l’ailier serré Kyle Pitts. Ainsi, les Gators seront privés de leurs trois premières passes contre les Sooners.

Grimes, un senior de 6 pieds 4 pouces de Fort Lauderdale, a remercié les entraîneurs de lui avoir permis de transférer de l’état de l’Ohio en décembre 2017 et a remercié ses coéquipiers pour les liens que j’ai créés tout au long de mon parcours. Il a ajouté que jouer au football au plus haut niveau de la NFL était mon rêve de toute une vie.

Toney, un aîné de 6 pieds de Mobile, en Alabama, a remercié sa famille et les deux membres du personnel d’entraîneurs de l’avoir aidé pendant son séjour à Gainesville. Il a dit, je ne peux pas imaginer un autre programme qui me prépare mieux à la prochaine étape de ma carrière.

Grimes et Toney ont déjà accepté les invitations à jouer dans le Senior Bowl de Mobile, une autre chance d’impressionner les dirigeants de la NFL. Ils devraient également assister à la moissonneuse-batteuse NFL à Indianapolis.

Grimes a eu 38 réceptions pour 589 verges et neuf touchés cette saison. Il a terminé sa carrière universitaire avec 100 attrapés pour 1 464 verges et 13 touchés.

Toney a été à son meilleur cette saison, terminant avec 70 attrapés pour 984 verges et 10 touchés. Il a également couru 19 fois pour 161 verges et un score. Il a terminé sa carrière universitaire avec 1590 verges à la réception, 715 verges au sol et 16 touchés au total.

On s’attend à ce que Pitts soit parmi les 15 premiers choix au repêchage, et Grimes et Toney pourraient également participer aux premiers tours.

Grimes a une rare combinaison de taille, de vitesse et de contrôle corporel, et il aurait probablement eu de meilleurs chiffres si la Floride n’avait pas eu un groupe de passeurs comprenant Pitts et Toney cette saison et Van Jefferson, Tyrie Cleveland, Freddie Swain, Josh Hammond , Pitts et Toney en 2019.

Toney n’est peut-être pas aussi rapide que Grimes, mais il est l’un des joueurs les plus changeants du pays.

___

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/Collegefootball et https://twitter.com/AP_Top25