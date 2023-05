FloridaMan perd un bras après qu’un alligator l’ait attaqué en urinant

Un homme de 23 ans a de la chance d’être en vie après qu’un alligator de 10 pieds l’ait attaqué alors qu’il faisait une pause dans la salle de bain, et à la manière typique de #FloridaMan, l’homme mutilé pense que ce n’est pas grave.

Nous avons tous été victimes d’une soirée où nous avons trop bu et généralement, nous rentrons chez nous en toute sécurité et ne souffrons que d’une gueule de bois le matin. Pour Jordan Rivera, cependant, sa soirée s’est terminée de la manière la plus folle et la plus floridienne possible. Selon Nouvelles de la BNCRivera urinait derrière le Banditos Bar à Port Charlotte lorsqu’il est tombé dans un étang et a été attaqué par un alligator.

Bien que le bras droit de Rivera ait été pris par l’alligator, l’homme mutilé a récemment agi comme s’il s’agissait d’une journée typique en Floride.

« Je n’ai pas perdu la vie, j’ai perdu un bras, ce n’est pas la fin du monde », a déclaré Rivera à NBC News lors d’une interview depuis son lit d’hôpital au Gulf Coast Medical Center. « Ces alligators, je ne les ai pas vraiment compris jusqu’à ce que je me réveille à l’hôpital et, ‘Oh, alligator a ton bras' », a déclaré Rivera. «Ils ont eu mon coude. Donc, je n’ai pas de coude », a déclaré Rivera. « Je peux toujours bouger mon bras et ainsi de suite. »

Les émotions de la plupart des gens seraient partout, mais Jordan est prêt à passer à autre chose.