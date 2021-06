Florida Wildlife Manager trouve Rs 8 crore valant de la cocaïne lors de l’enquête sur les nids de tortues

Le devoir de patrouille habituel d’un gestionnaire de la faune sur une plage de Floride est devenu inhabituel après qu’elle soit tombée sur une réserve de drogue, qui était en fait 30 kg de cocaïne. La substance illégale récupérée vaut environ 1,2 million de dollars. Des membres du 45e Escadron des forces de sécurité (SFS) de l’Air Force ont saisi la cachette de cocaïne qui s’est échouée sur une plage de la station spatiale de Cap Canaveral le 19 mai. Angy Chambers, qui est le responsable de la faune du 45e Escadron de génie civil, effectuait la nidification des tortues enquête lorsqu’un « petit paquet bien emballé dans du plastique et du ruban adhésif » a attiré son attention. À première vue, elle a soupçonné qu’il pouvait s’agir de drogue et a rapidement alerté le 45e SFS, CNN Reports. Chambers a informé qu’en attendant l’arrivée du SFS, elle a conduit un peu plus loin et a trouvé plusieurs autres colis.

Le gestionnaire de la faune a rappelé SFS et a suggéré d’apporter un véhicule utilitaire tout-terrain. « J’ai compté au moins 18 colis », a-t-elle ajouté.

Après avoir récupéré tous les colis, soit 24 au total, Joseph Parker, sergent de vol du 45e SFS et commandant sur place, a remis la cachette de cocaïne saisie au bureau du shérif du comté de Brevard.

Les drogues saisies ont ensuite été emmenées dans un endroit sûr et ont été remises à Homeland Security Investigations. La cachette de cocaïne a ensuite été examinée par l’agent spécial David Castro.

Bien qu’une enquête sur l’origine de l’envoi soit en cours, Castro a expliqué que souvent les trafiquants de drogue maritimes transportent des cargaisons de substances en vrac dans des balles composées de 25 « briques » ou kilogrammes de drogue. Mais parfois, de telles balles sont détruites et de petits paquets finissent par être rejetés sur le rivage.

En parlant à NBC, Parker a déclaré qu’il était reconnaissant envers Chambers, qui a repéré la cocaïne emballée, car elle a contribué à garantir que la drogue n’atteindrait jamais les rues. Il a ajouté que le fait de savoir que les drogues n’atteindront jamais les rues est un niveau plus élevé de satisfaction au travail. « Nous sommes fiers de protéger notre base et la communauté environnante », a-t-il ajouté.

