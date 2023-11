Florida State est n°4 des Playoffs pour la deuxième semaine consécutive, devriez-vous vous en soucier ?

L’État de Floride est à nouveau classé quatrième au classement des séries éliminatoires du football universitaire.

état de l’Ohio Géorgie Michigan État de Floride Washington Oregon

Alors qu’est-ce que tout cela signifie et pourquoi devrions-nous nous en soucier ? Pour être honnête, vous ne devriez probablement pas, mais si vous lisez cet article, cela signifie que nous avons depuis longtemps dépassé le point de ne plus être obsédés par le football universitaire et ce n’est pas grave parce que je suis obsédé aussi.







Alors, encore une fois, pourquoi devriez-vous vous en soucier ? Car cela signifie que le comité, malgré sa logique au mieux incohérente (nous y reviendrons plus tard), est au moins cohérent dans le classement lui-même pour la deuxième semaine consécutive.

Cela signifie également que si FSU gagne (ce qui n’est pas si improbable), alors il n’y a aucune chance que FSU rate les séries éliminatoires. Si l’Ohio State et le Michigan sont invaincus lorsqu’ils s’affrontent, FSU affrontera probablement le vainqueur à Pasadena en demi-finale des éliminatoires de football universitaire.

Pourquoi suis-je convaincu que FSU se dirige vers Pasadena ?

Deux raisons:

L’UGA mène le classement et une victoire sur un Alabama probablement classé parmi les 6 premiers les place devant le vainqueur du MICH/OSU parce que le Big Ten West est horrible. Le perdant du MICH/OSU abandonne complètement le top quatre et glisse invaincu 13-0 FSU cherchant à exorciser une fois de plus certains séries éliminatoires.Rose bowl démons.

Revenons maintenant au Comité et sa logique est incohérente. Avec l’Ohio State, c’est le curriculum vitae, avec la Géorgie et le Michigan, c’est l’examen de la vue ; avec FSU qui a une bonne combinaison peut-être pas bonne des deux, c’est « Ils ont eu du mal contre Pitt et BC » bien que Corrigan ait au moins reconnu que FSU n’était pas à pleine puissance contre Pitt :

Gagner des matchs de conférence sur route est difficile, point final. L’autre programme de l’autre côté du terrain, dans leur environnement d’origine, propose également 85 bourses Power 5. C’est rarement un jeu d’enfant chaque fois que vous partez en déplacement en conférence. (Les listes de voyage ne sont pas aussi nombreuses que les listes à domicile)

Cette équipe de Colombie-Britannique contre laquelle tout le monde se plaint de la victoire de FSU seulement 31-29 a une fiche de 6-2 depuis que Thomas Castellanos est devenu leur quart partant. S’ils ont ouvert avec Castellanos contre ODU BC, c’est 7-2 avec deux défaites contre les onze meilleures équipes. Ce n’est pas une aussi mauvaise victoire que les gens veulent le prétendre.

Le Michigan n’a pas connu de difficultés parce qu’il n’a affronté personne. L’UGA a eu du mal avec Auburn (5-4) et a perdu 14-3 contre une équipe de Caroline du Sud 2-6 à la mi-temps et l’Ohio State a eu du mal avec la moitié de son calendrier avant de s’éloigner en seconde période à l’instar de FSU, alors quel est le problème ?

Est-ce Oochie-Wally ou est-ce le comité des éliminatoires de football universitaire One Mic ?

Classement des éliminatoires du football universitaire : semaine 11

En savoir plus