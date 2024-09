Florida State commence la saison 0-2 malgré un budget d’équipe NIL d’environ 12 millions de dollars : Source

La saison de football universitaire est encore longue, la plupart des équipes n’ayant joué qu’un seul match, mais Florida State n’aurait pas pu faire pire. Les Noles, qui ont commencé la saison classés n°10, ont un bilan de 0-2 avec des défaites contre deux adversaires non classés.

L’équipe a connu des difficultés malgré le gros investissement des Noles dans leur ligne défensive cette année, avec près de 2 millions de dollars versés à leur ligne défensive de départ dans un budget d’équipe NIL d’environ 12 millions de dollars, a déclaré une source informée de la stratégie NIL de FSU. L’Athlétique cette semaine.

Lundi soir, FSU s’est fait écraser à domicile par Boston College, 28 à 13. Les Eagles ont couru partout sur FSU, les surclassant de 263 à 21 yards.

Pendant ce temps, en 2023, les Noles ont dominé l’ACC, avec un bilan de 13-0 et ont remporté la conférence avant d’être exclus des éliminatoires. Mais depuis lors, c’est un cauchemar pour FSU.

La Géorgie a battu une équipe de Noles décimée, 63-3, dont 20 joueurs avaient choisi de ne pas participer à l’Orange Bowl en 2023. L’entraîneur de Florida State, Mike Norvell, a de nouveau puisé massivement dans le portail des transferts, en signant 17 joueurs dans l’espoir de remplacer 10 choix de draft. Norvell avait déjà fait un superbe travail en exploitant le portail, mais cette année, les résultats ont été désastreux.

L’une des têtes d’affiche des Seminoles relookés était l’ancien quart-arrière de Clemson et d’Oregon State, DJ Uiagalelei, qui a été transféré après que FSU n’ait pas pu obtenir le transfert de Washington State, Cam Ward, qui a choisi Miami.

Uiagalelei a connu un début de saison très difficile pour FSU, l’ancienne recrue cinq étoiles n’ayant lancé qu’un seul touchdown et ayant complété 58 % de ses passes pour une moyenne de 6,7 yards par tentative. Une équipe qui avait une moyenne de 35 points par match l’année dernière n’en a marqué que 34 lors de ses deux premiers matchs.

Mais le plus surprenant est que la défense a été mise à mal dans les deux matchs. Boston College a réussi 10 courses d’au moins 10 yards contre FSU.

Les Noles se classent au 124e rang du pays en défense contre la course, concédant 227 yards par match au sol. FSU était n°4 du pays en termes de sacks en 2023 avec 46 et n’en a enregistré que trois en deux matchs cette saison. Le programme a dû remplacer deux choix de draft parmi les 40 premiers, Jared Verse et Braden Fiske, mais on s’attendait à ce qu’il soit toujours chargé à l’avant avec les transferts de Darrell Jackson, un defensive tackle de 328 livres, qui a été amené avec l’ailier défensif transféré de Géorgie Marvin Jones Jr. pour accompagner Patrick Payton et Joshua Farmer.

Les problèmes de FSU se situent des deux côtés du ballon. Les Seminoles sont derniers de l’ACC parmi 17 équipes en défense sur troisième down, concédant des conversions dans 56 % des cas. Les Noles étaient deuxièmes de l’ACC l’année dernière, concédant des premiers downs dans moins de 29 % des cas. En attaque, ils ne sont que 14èmes de l’ACC en termes de conversions sur troisième down et 14èmes en pourcentage de touchdowns dans la zone rouge.

L’équipe de Norvell a ce week-end de congé pour essayer de régler certains de ses problèmes avant que Memphis ne se rende à Tallahassee le 14 septembre.

(Photo : Chris Leduc / Icon Sportswire via Getty Images)