Florida State, Clemson, NC State, North Carolina se sont opposés à l’ajout d’écoles Pac-12 par l’ACC: Source

Les quatre écoles de l’ACC qui se sont opposées à l’ajout de Stanford et Cal lors de la réunion des présidents de la ligue de mercredi soir étaient Florida State, Clemson, North Carolina et NC State, a confirmé une source de la conférence à L’athlétisme. La liste des écoles a été rapportée pour la première fois par Sports Illustrated. Voici ce que vous devez savoir :

Où en sont les pourparlers Stanford / Cal de l’ACC

Vendredi soir, l’ACC ajoutant Stanford et Cal semblait encore peu probable, ont déclaré plusieurs sources de conférence. Les présidents de la ligue n’avaient pas d’autre réunion prévue, ont-ils ajouté, bien que la question puisse être réexaminée à tout moment. Il est difficile d’imaginer que FSU ou Clemson changent d’avis, et même si l’une des deux écoles de Caroline du Nord le faisait, il y a suffisamment d’autres partisans provisoires qui pourraient également se retourner contre aucun vote.

Dans certains cas, le président d’une école et AD sont divisés sur leurs positions. Ainsi, même connaître l’identité des dissidents à partir de ce que nous appellerons un sondage de paille informel – pas un vote officiel – est instructif, mais pas l’alpha et l’oméga. Il convient de rappeler que les administrateurs n’appellent jamais à un vote formel à moins qu’ils ne sachent qu’ils ont suffisamment de soutien. Cela n’est pas arrivé à ce point – et peut-être pas. — Auerbach

