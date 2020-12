GAINESVILLE, Floride: L’ailier serré hors pair Kyle Pitts a été rayé de la finale à domicile de la Floride n ° 6 contre LSU samedi par précaution.

Pitts était fatigué de la victoire de la semaine dernière au Tennessee, et le personnel médical de Floride a pensé qu’il était préférable de lui donner une semaine supplémentaire pour récupérer. Les Gators n’ont pas précisé sa blessure. La Floride affrontera l’Alabama, classée parmi les meilleures, lors du match de championnat de la Southeastern Conference samedi soir prochain.

Pitts a 36 réceptions pour 641 verges et 11 touchés en tête de l’équipe en 6 matchs 1/2 cette saison.

Il a raté 2 matchs et demi à cause d’une commotion cérébrale et d’un nez cassé, des blessures résultant d’un coup dur contre la Géorgie au début de novembre.

Kemore Gamble a commencé à la place de Pitts, et Keon Zipperer devait également combler le vide.

LSU, quant à lui, n’avait pas de demi de coin Derek Stingley. Le étudiant de deuxième année a tenté de jouer sur blessure lors des échauffements, mais a été exclu peu de temps avant le coup d’envoi.

