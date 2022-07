Florida Man a-t-il enfin rencontré son match? Rencontrez le shérif de Floride

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Lorsqu’un homme nu du sud-ouest de la Floride a récemment soulevé un chahut devant sa maison et menacé un député avec un couteau de cuisine, l’équipe SWAT est intervenue et l’a appréhendé.

Peu de temps après, le shérif du comté de Lee, Carmine Marceno, se tenait dans l’allée de l’homme en tenue de combat pour une conférence de presse tandis que le suspect se rendait à la prison que le shérif aime appeler le “Marceno Motel”.

“C’est un voleur d’oxygène et un salaud, et je suis content qu’il soit parti d’ici”, a déclaré Marceno aux journalistes. «Je suis fier de dire que dans ce comté, si vous présentez une force physique mortelle… nous vous rencontrons avec une force mortelle à chaque fois, et nous gagnons. C’est assez propre, assez rapide.

Le Sunshine State est devenu internationalement connu pour les mécréants excentriques qui peuplent ses buvards de police et ses reportages locaux – connus collectivement sous le nom de Florida Man. Il y a des meurtres et du chaos, comme partout ailleurs, et puis il y a les seuls incidents en Floride comme l’homme accusé d’agression avec une arme mortelle pour avoir jeté un alligator à travers la fenêtre d’un service au volant de Wendy’s dans le comté de Palm Beach en 2015.

Mais un casting tout aussi excentrique de shérifs durs fait carrière en poursuivant ces gars. Homme de Floride, rencontrez le shérif de Floride.

Tous les 67 comtés de Floride sauf un ont un shérif élu, et ils exercent une énorme influence en partie parce qu’ils sont souvent le seul élu du comté. Ils dirigent des agences qui patrouillent généralement dans des parties non constituées en société de leur comté, mais fournissent également des renforts aux services de police de la ville et patrouillent parfois dans de petites villes qui n’ont pas leur propre force. Beaucoup, comme Marceno, organisent des conférences de presse conçues pour YouTube et utiliser TikTok et d’autres médias sociaux – devient souvent aussi viral que les auteurs.

Prenez le shérif du comté de Santa Rosa, Bob Johnson, dans le Panhandle de Floride.

Lors d’une récente conférence de presse sur un cambriolage, Johnson, élu en 2016, a déclaré qu’un propriétaire avait tiré mais n’avait pas touché le suspect. Johnson a encouragé ce propriétaire à suivre un cours sur la sécurité des armes à feu offert un samedi sur deux au bureau du shérif afin qu’il puisse mieux prendre les choses en main.

“Apprenez à tirer beaucoup mieux”, a déclaré Johnson. « Économisez l’argent des contribuables.

Sur la côte atlantique, près de Cap Canaveral, le shérif du comté de Brevard Wayne Ivey fait un jeu de crime – littéralement. Ses vidéos hebdomadaires ” Wheel of Fugitive ” présentent le shérif faisant tourner une roue avec des photos de 10 des plus recherchés du comté.

« Tout le monde le regarde. Même les fugitifs le regardent “pour voir qui devient” le fugitif de la semaine “, a déclaré Ivey.

L’heureux gagnant d’un épisode récent était un homme blanc de 32 ans accusé de petit vol et de non-comparution. Le shérif, élu pour la première fois en 2012, a regardé la caméra comme s’il s’adressait directement à l’homme et l’a exhorté à se rendre : « Arrêtez de faire n’importe quoi et arrêtez d’enfreindre la loi. Mettez tout cela derrière vous.

Le compte Twitter du shérif du comté de Pasco, Chris Nocco, qui a joué dans l’émission “Live PD” d’A&E Network, a fait sensation avec des publications locales “Sad Criminal of the Day”. Son agence a également protégé par copyright le hashtag désormais viral, #9pmroutine, un rappel de verrouiller les portes des voitures et des maisons tous les soirs.

En janvier, le département a coupé les commentaires sur les réseaux sociaux car les comptes ont été victimes de leur succès. Avec plus de 300 000 abonnés sur Facebook – plus du double du bureau du shérif du comté de Hillsborough, à proximité de Tampa –, Nocco a déclaré que les gens signalaient trop souvent des crimes en ligne plutôt que d’appeler le 911.

Au centre de la Floride se trouve peut-être l’ennemi le plus en vue de Florida Man (et de Florida Woman).

Le shérif du comté de Polk, Grady Judd, qui cible constamment les gangs, les trafiquants de drogue et les réseaux de prostitution dans son traînant folklorique du Sud, a été un succès fréquent à la télévision depuis qu’il a été élu pour la première fois sans affiliation à un parti en 2005. Judd dit des tireurs d’école : “Nous” Je vais vous abattre au cimetière.

Il a également félicité les propriétaires pour avoir tiré sur des intrus, dont un en décembre dernier : « Il lui a offert un cadeau de Noël en avance. Seul le Père Noël peut entrer dans votre maison », a déclaré Judd lors d’une conférence de presse.

Judd appelle souvent la prison du comté de Polk le “Polk Pokey”, et la dernière saison des fêtes, son bureau a vendu sa version de la populaire poupée Elf on the Shelf, surnommée Sheriff on a Shelf, et il a personnellement dédicacé les bobbleheads du shérif Judd.

L’une des dernières cibles de Judd n’était pas exactement le crime du siècle. Mais Judd avait beaucoup à dire sur une femme accusée d’avoir agressé des employés d’un McDonald’s parce que sa commande était erronée.

« C’est une jolie dame. Mais elle était McMad », a déclaré Judd le 20 mai.« Je ne sais pas si elle était à deux frites d’un Happy Meal, mais elle a créé un McMess et a agi comme un McNut. … C’est le comté de Polk. Nous ne supportons pas ce McJunk.

____

Anderson a rapporté de Saint-Pétersbourg, en Floride.

Freida Frisaro et Curt Anderson, Associated Press