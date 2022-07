Florida Ice Cream Company émet un rappel sur le lien avec l’éclosion de Listeria

Que ce passe-t-il La crème glacée Big Olaf a été liée à une épidémie de listeria qui a rendu malade au moins 23 personnes et entraîné la mort d’une personne. L’enquête du CDC est en cours. Pourquoi est-ce important L’infection à Listeria peut être grave pour les personnes enceintes, les personnes âgées, les nouveau-nés et les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Ce que cela signifie pour vous Si vous avez de la crème glacée fabriquée par Big Olaf Creamery, jetez-la. La marque de crème glacée est vendue en Floride et à un endroit dans l’Ohio.

Big Olaf Creamery, qui vend des glaces en Floride et à Fredericksburg, Ohio, émis un rappel de ses produits de crème glacée la semaine dernière, craignant qu’ils ne soient liés à un éclosion de listeria qui a rendu malade au moins 23 personnes et entraîné la mort d’une personne.

Toutes les saveurs et les lots avec une date d’expiration jusqu’au 30 juin sont inclus dans le rappel et doivent être jetés, a déclaré la société dans un annonce publié sur le site Web de la Food and Drug Administration des États-Unis.

L’enquête est en cours, mais 10 des 18 personnes qui ont déclaré avoir mangé de la glace avant d’être malades ont déclaré avoir mangé du Big Olaf ou mangé de la glace dans des endroits qui auraient pu servir le dessert de l’entreprise, selon le rappel, qui cite informations épidémiologiques des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et des responsables de la santé de la Floride. Aucun cas de maladie n’a été signalé à la société ou aux détaillants qui vendent des produits Big Olaf, a déclaré la société, ajoutant qu’elle continuait de travailler avec la FDA. Les consommateurs ayant des questions doivent contacter Big Olaf au 941-365-7483.

Big Olaf Creamery via la Food and Drug Administration des États-Unis



L’infection à Listeria, ou listériose, est causée par une bactérie qui est généralement d’origine alimentaire et qui provoque généralement des maladies chez les personnes âgées, les personnes dont le système immunitaire est affaibli, les femmes enceintes et les nouveau-nés. Auparavant, l’épidémie de listeria était liée à la Floride, car 20 des 22 personnes touchées disposant d’informations vivaient ou avaient déclaré avoir voyagé dans l’État. Des maladies ont été signalées de janvier 2021 à juin 2022 dans 10 États. Cinq des personnes qui sont tombées malades étaient enceintes, a indiqué le CDC, et un cas a entraîné une perte fœtale.

Le nombre réel de cas de listériose est probablement plus élevé, a déclaré le CDC, et de nouveaux cas n’ont probablement pas encore été détectés car il faut trois à quatre semaines pour lier une maladie à une épidémie.

La listériose est l’une des types les plus graves des maladies d’origine alimentaire, selon l’Organisation mondiale de la santé. Et contrairement à d’autres bactéries qui causent des intoxications alimentaires, la bactérie listeria peut survivre à basse température dans le réfrigérateur. Les aliments à longue durée de conservation au réfrigérateur (comme la charcuterie) et les autres aliments qui n’ont pas été cuits ont été associé à la listeria dans le passé, a déclaré l’OMS. On le trouve également dans la nature dans le sol et l’eau.

Listeria qui ne cause que des maladies intestinales bénignes comme la diarrhée et les vomissements est rarement diagnostiqué, selon le CDC, bien que les symptômes commencent généralement dans les 24 heures suivant la consommation d’un aliment infecté. Les personnes qui contractent une grave infection invasive à Listeria (lorsqu’elle se propage au-delà de l’intestin) sont généralement des personnes dont le système immunitaire est affaibli, des personnes âgées, des nouveau-nés et des femmes enceintes. Les signes de propagation se développent généralement dans les deux semaines suivant la consommation d’un aliment infecté, mais les symptômes peuvent apparaître plus tôt ou plus tard.

Les personnes enceintes infectées par la listeria ne présentent généralement que des symptômes pseudo-grippaux tels que fièvre, douleurs musculaires et fatigue, mais l’infection peut entraîner une fausse couche, une mortinaissance et un accouchement prématuré ou une infection chez les nouveau-nés. C’est pourquoi les fournisseurs de soins de santé conseillent parfois aux gens de éviter certains aliments (comme les fromages à pâte molle) pendant la grossesse. Les symptômes de la listeria chez les personnes qui ne sont pas enceintes comprennent des maux de tête, une raideur de la nuque, de la confusion, une perte d’équilibre et des convulsions, en plus de la fièvre et des douleurs musculaires.

Si vous êtes plus à risque de listeria et pensez avoir des symptômes, appelez un fournisseur de soins de santé, surtout si vous avez récemment voyagé en Floride.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.