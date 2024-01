Florida House District 35 : Keen revendique la victoire

Mardi, le démocrate Tom Keen a remporté la victoire en tant que représentant du district 35 de la State House lors d’une élection spéciale, battant Erika Booth. En savoir plus : Voir les résultats de l’élection spéciale du district 35 de Florida House “Les démocrates de Floride se sont ralliés à Tom Keen”, a déclaré la présidente du FDP, Nikki Fried. . “Nous avons constaté un enthousiasme et un investissement sans précédent dans cette élection spéciale de la part de tous les coins de l’État, ainsi que de la part de nombre de nos partenaires nationaux. Nous avons prouvé que la Floride vaut toujours la peine de se battre et qu’une campagne démocrate bien organisée et bien financée peut je gagne quand même une place de choix dans cet état. » Le siège du district 35 de la State House a été libéré en juin dernier par le représentant républicain de l’État, Fred Hawkins, qui a accepté un poste de président du South Florida State College. En novembre, une élection primaire a eu lieu pour désigner les deux candidats à l’élection spéciale de mardi. Erika Booth a battu les républicains Ken Davenport et Scotty Moore, tandis que Tom Keen a battu les démocrates Rishi Bagga et Marucci Guzman. Le district 35 couvre la plus grande partie du comté d’Osceola du côté est et une grande partie du comté d’East Orange jusqu’à la limite du comté de Brevard. Booth est un ancien enseignant, membre du conseil scolaire du comté d’Osceola et est soutenu par le Parti républicain de Floride. Selon le site Web de Booth, elle se concentre sur les questions liées à l’éducation, à l’immigration et à l’intégrité électorale. Keen est un homme d’affaires et ancien officier de bord de la Marine. Selon son site Internet, Keen se concentre sur des questions telles que le logement abordable, la liberté d’expression, la législation en matière de reproduction et l’environnement. Les élections spéciales de la Florida House 35 surviennent une semaine seulement après le début de la session législative. Ce timing pourrait constituer un défi pour le nouveau représentant de l’État, qui n’a pas respecté la date limite de dépôt des projets de loi pour la session.

