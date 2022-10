Florida Blue s’associe à Amazon Pharmacy pour la livraison de médicaments à domicile

L’assureur maladie basé à Jacksonville, en Floride, Florida Blue, a choisi Amazon Pharmacy comme seul fournisseur de livraison à domicile pour ses membres assurés commercialement à compter du 1er janvier 2023.

Plus de deux millions de membres de Florida Blue dans ses plans individuels et collectifs d’employeurs, y compris le plan de santé Truli for Health lié à Florida Blue, recevront la livraison gratuite à domicile de médicaments sur ordonnance courants via Amazon Pharmacy. Le service a été mis à la disposition des employeurs auto-assurés plus tôt cette année.

Les membres de l’assureur maladie peuvent se connecter à leur compte Amazon existant pour commander des médicaments. Ils auront accès à des médicaments pour des affections courantes, telles que l’hypercholestérolémie, le diabète, l’hypertension artérielle et la dépression. Amazon Pharmacy sera disponible pour répondre aux questions des clients concernant leurs médicaments.

LA GRANDE TENDANCE

Amazone a acquis la pharmacie virtuelle PillPack en 2018 et a lancé sa propre boutique, Amazon Pharmacy, environ deux ans plus tard.

Plus tôt cette année, Amazon Pharmacy a annoncé des partenariats avec les régimes Blue Cross Blue Shield dans cinq États et le gestionnaire des prestations pharmaceutiques Prime Therapeutics pour offrir une carte de réduction sur les ordonnances. Florida Blue était l’un des partenaires du plan de santé.

Amazon a élargi ses ambitions dans le domaine de la santé. En juillet, le géant de la technologie et de la vente au détail a annoncé qu’il avait a signé un accord définitif pour acquérir le fournisseur de soins primaires hybrides One Medical pour environ 3,9 milliards de dollars.

Cependant, en août, Amazon a annoncé qu’il fermerait son offre virtuelle Amazon Care pour les employeurs à la fin de l’année. Neil Lindsay, vice-président senior d’Amazon Health Services, a déclaré qu’Amazon Care n’était pas une “offre suffisamment complète” pour ses entreprises clientes.