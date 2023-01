Florida Atlantic monte en tête de Conference USA

Florida Atlantic a connu son meilleur départ en 16 matchs de l’histoire du programme et Dusty May place les Owls en tête du classement C-USA.

Le buzzer a retenti. Les fans se sont précipités sur le terrain. “Tout ce que je fais, c’est gagner” retentit dans l’arène.

Florida Atlantic avait battu UAB.

Oui, cet UAB. Le même UAB qui est allé danser l’année dernière, qui a été choisi pour remporter à nouveau la ligue cette année, qui a renvoyé quatre partants, dont le joueur en titre de l’année Jordan Walker.

Il y a cinq ans, une victoire de cette ampleur semblait être un rêve. Maintenant? C’est la nouvelle réalité à Boca Raton.

« Nous sommes venus si loin », a déclaré l’entraîneur-chef Dusty May. “Ce n’est pas qu’un feu de paille, c’est l’aboutissement de beaucoup de travail acharné, de nombreuses heures passées.”

Il y a cinq ans, Florida Atlantic a pris une décision qui a changé la trajectoire de son programme de basket-ball – ils ont embauché May. L’ancien manager de l’Indiana avait passé les trois années précédentes dans l’équipe de Mike White en Floride, aidant les Gators à gagner des places consécutives pour le tournoi NCAA et un voyage à l’Elite Eight en 2017. May a également fait des arrêts à Louisiana Tech, Murray State et UAB. Il connaît une culture gagnante et il l’a apportée avec lui au ‘Boro.

Maintenant, May a mené Florida Atlantic à cinq saisons consécutives, un exploit sans précédent dans l’histoire du basket-ball Owls.

“Les deux premières années, c’était comme si nous devions pousser et pousser”, a déclaré May. « Ce groupe, ils sont motivés et c’est devenu la culture. Ils sont ici le matin, le soir.

Les Owls ont poursuivi leur victoire sur l’UAB avec des victoires sur Charlotte et sur la route cette semaine contre une équipe de FIU granuleuse. Ils ont battu le nord du Texas, la Floride, NKU et Detroit Mercy. Ils ont remporté 14 matchs consécutifs, la deuxième plus longue séquence de victoires du pays.

Et, pour la première fois dans l’histoire de l’école, les Hiboux reçoivent des votes dans le sondage AP. La nation commence à s’en apercevoir.

Jeff Borzello d’ESPN a couronné May son “entraîneur de la semaine” après la victoire de l’UAB, en disant “[The Owls] pourrait être le meilleur vrai mid-major du pays.

John Fanta, écrivain pour Fox College Basketball et Oracle of the Big East, a déclaré sur Twitter que May avait “construit l’une des meilleures histoires d’Amérique”.

Joueur et équipe de la nuit : Johnell Davis et @FAUMBB ! Le joueur de deuxième année a doublé son record de carrière sur le banc avec 36 points alors que les Owls ont battu UAB dans un thriller de la Conférence USA, 88-86. FAU a une fiche de 13-1, a remporté 12 victoires consécutives. Dusty May a construit l’une des meilleures histoires d’Amérique. 🦉 – John Fanta (@John_Fanta) 6 janvier 2023

Qu’est-ce qui fait de Florida Atlantic une équipe si difficile à battre?

Les Owls prennent d’assaut la nation, et bien que tout le monde veuille s’enraciner pour les “outsiders” (FAU a été choisi cinquième dans le sondage de pré-saison C-USA), Florida Atlantic n’est pas seulement une histoire de bien-être ; ils ont prouvé qu’ils sont là pour le long terme.

L’attaque de FAU a été impressionnante, avec une moyenne d’un peu moins de 80,0 points par match. Mais contre North Texas, une équipe connue pour transformer les matchs en combats de rock défensifs, les Owls se sont appuyés sur leur défense. Ils ont tenu l’UNT pour juste neuf deuxième mi-temps dans la victoire 50-46.

Contre l’UAB, tout était une question d’attaque. Les Owls ont explosé pendant 47 secondes à la mi-temps pour se faufiler devant les Blazers, 88-86, grâce aux 36 points de Johnell Davis.

“Nous n’avons pas beaucoup de trous dans notre liste”, a déclaré May sur “Inside the Owls Burrow” cette semaine. « Nous pouvons jouer plus gros, nous pouvons jouer plus petit. Nous sommes assez bien équipés pour jouer vite ou nous enfoncer profondément dans notre banc.

Cette polyvalence est ce qui a séparé Florida Atlantic du peloton. La FAU est en tête du pays en termes de score au banc, obtenant 44 points lors de sa victoire contre la FIU mercredi soir. Leur mouvement de balle est phénoménal, aidant sur 54% de leurs buts sur le terrain. Ils sont profonds aussi. Cinq joueurs en moyenne 9,0 points par match ou plus, avec quatre en moyenne au nord de 10,0.

Ce qui est peut-être le plus impressionnant – les Owls le font avec un seul senior sur leur liste.

Davis, Nick Boyd et Alijah Martin ont été quelques-uns des gros frappeurs des Owls, combinant pour 38% des points marqués par FAU. Martin ouvre la voie au score et aux passes décisives, tandis que Davis tire à plus de 40% à distance. Et oui, tous les trois sont des sous-classes. Parlez de l’endurance.

“Si le portail ne nous parvient pas, nous avons une réelle chance d’avoir une certaine continuité, une certaine stabilité année après année”, a déclaré May. “C’est ainsi que vous construisez un excellent programme.”

À 5-0 en conférence, les Owls se retrouvent au sommet du classement C-USA. S’ils battent à nouveau le nord du Texas samedi (14 h 00 HE, ESPN +), ils ne feront que renforcer leur emprise sur la ligue et leur emprise sur le reste des fans de basket-ball universitaire.

Pas mal pour un programme qui n’avait pas terminé au-dessus de 0,500 depuis près d’une décennie jusqu’à l’arrivée de mai.

Gagner au paradis, en effet.