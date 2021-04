Florentino Perez a été réélu sans opposition à la présidence du Real Madrid pendant encore quatre ans après qu’aucun autre candidat ne se soit présenté pour le défier pour le poste.

Perez, 74 ans, a été président des géants de la Liga pendant 18 ans au total sur deux périodes, de 2000 à 2006, puis depuis 2009.

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

– Hunter: Savvy Madrid a enseigné au Barca une leçon de Clasico

Le magnat de la construction et ancien politicien local a organisé des élections présidentielles le 1er avril, et les candidats potentiels avaient du 3 au 12 avril pour soumettre leur candidature à l’approbation du conseil électoral du club.

Il existe des conditions d’éligibilité strictes, renforcées lors d’un vote des membres en 2012, qui limitent le champ des coureurs potentiels.

Un candidat doit avoir été membre du Real Madrid ou socio depuis au moins 20 ans et doit disposer d’un patrimoine personnel suffisant pour pouvoir obtenir une garantie bancaire d’au moins 15% du budget du club.

C’est la troisième fois consécutive que Perez est réélu sans vote, après avoir également fait face à aucun challengers en 2013 et 2017.

Perez a remporté la présidence du Real Madrid pour la première fois en 2000 et a eu un impact transformateur sur le club, ainsi que sur le football espagnol et européen dans son ensemble.

Son premier mandat de six ans, rappelé comme le « Galactico», a vu le club signer Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario et David Beckham et remporter deux titres de Liga, ainsi que la Ligue des champions en 2002.

Le projet s’est ensuite effondré alors que Madrid passait trois saisons sans trophée pour la première fois en 50 ans, provoquant la démission de Perez en 2006 alors qu’il était suivi par l’avocat Ramon Calderon.

Le règne de Calderon s’est également terminé par sa démission, trois ans plus tard, et Perez a pu remporter la victoire aux élections de 2009.

Au cours de son deuxième mandat, le club a remporté la Liga à trois reprises – en 2012, 2017 et 2020 – ainsi que quatre ligues des champions, dont trois de suite sous la direction de l’entraîneur Zinedine Zidane de 2016 à 2018.

Madrid est soumise à d’importantes tensions financières, la pandémie COVID-19 coïncidant avec un réaménagement coûteux du nouveau stade Bernabeu, dont l’achèvement est prévu en 2022.