Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a déclaré que la Super League européenne « sauverait le football à ce moment critique » et insiste sur le fait que les joueurs participant à la compétition ne seront pas interdits de représenter leurs équipes nationales.

Les commentaires de l’Espagnol viennent après que 12 grands clubs européens se sont engagés à rejoindre un nouveau tournoi qui débutera « dès que possible ».

S’exprimant pour la première fois depuis l’annonce, le nouveau président de la Super League a déclaré que le football devait évoluer.

















« Chaque fois qu’il y a un changement, il y a toujours des gens qui s’y opposent. Nous faisons cela pour sauver le football à ce moment critique », a déclaré Perez dans une émission de télévision espagnole. El Chiringuito de Jugones.

«Le public diminue et les droits diminuent et il fallait faire quelque chose. Nous sommes tous ruinés. La télévision doit changer pour que nous puissions nous adapter.

« Les jeunes ne sont plus intéressés par le football. Pourquoi pas? Parce qu’il y a beaucoup de jeux de mauvaise qualité et qu’ils ne sont pas intéressés, ils ont d’autres plateformes sur lesquelles se distraire. »

Le Real Madrid est rejoint par les rivaux de la Liga, Barcelone et l’Atletico Madrid, ainsi que par les clubs de Premier League Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal et Tottenham.

Le groupe fondateur de 12 est complété par les clubs italiens de l’AC Milan, de l’Inter Milan et de la Juventus. Trois autres seront inclus comme membres garantis et cinq autres se qualifieront pour les rejoindre chaque année.

Perez a souligné que les meilleures équipes perdaient de l’argent, en grande partie à cause de la pandémie de coronavirus, et que l’extension de la Ligue des champions annoncée par l’UEFA lundi n’était pas la réponse.

















« Si nous continuons avec la Ligue des champions, il y a de moins en moins d’intérêt et c’est fini », a-t-il déclaré. Le nouveau format, qui démarre en 2024, est absurde. En 2024, nous sommes tous morts.

« Ensemble, nous avons perdu 5 milliards d’euros », a-t-il déclaré à propos des prétendues pertes des meilleurs clubs. « En deux saisons, Madrid a perdu 400 millions d’euros.

« Quand vous n’avez pas de revenus autres que la télévision, vous dites que la solution est de faire des matchs plus attrayants que les fans du monde entier peuvent voir avec tous les grands clubs, et nous sommes arrivés à la conclusion que si au lieu d’avoir une Ligue des champions nous avons une Super League, nous pourrions atténuer ce que nous avons perdu. «

Perez a également critiqué le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, qui avait déclaré plus tôt dans la journée que les joueurs participant à la compétition seraient bannis de la Coupe du monde et du Championnat d’Europe.

« [The players] peut rester absolument calme car cela n’arrivera pas. Très calme, cela n’arrivera pas », a déclaré Perez.

Lorsqu’on lui a demandé si le Real Madrid serait expulsé de la Ligue des champions cette saison, il a ajouté: « Non, ils ne seront pas expulsés de la Ligue des champions, c’est sûr.

« Le Real Madrid ne sera pas, (Manchester) City ne le sera pas, aucun d’entre eux ne sera expulsé, c’est sûr. J’en suis tout à fait sûr. Pas de Champions (League), pas de La Liga, rien de tel. cette.

« Si nous arrivons à un accord avec l’UEFA, nous voulons démarrer (la nouvelle ligue) en août, sinon, nous pouvons attendre un an. »

















Cette décision a plongé le football dans la tourmente et a déclenché une condamnation généralisée à la fois dans le sport et dans la société, mais Perez a balayé les critiques et a joué la perspective de plus de grands matchs.

« Qu’est-ce qui est si attractif? Que l’on joue entre les grosses équipes, la compétitivité, pour générer plus de ressources? » il ajouta.

« Ce n’est pas une ligue pour les riches, c’est une ligue pour sauver le football. »

Super League européenne: les questions clés

Six équipes anglaises font partie d’une Super League européenne séparatiste, mais que savons-nous jusqu’à présent?

Que s’est-il passé?

Douze des plus grands clubs de football européens ont annoncé avoir accepté de créer une nouvelle compétition en milieu de semaine, la Super League européenne, régie par ses «clubs fondateurs».

La proposition implique que les clubs forment leur propre compétition pour rivaliser avec l’UEFA Champions League.

Quels clubs sont impliqués?

Les six grands clubs de la Premier League – Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea et Tottenham – sont tous impliqués.

L’AC Milan, Arsenal, l’Atletico Madrid, Chelsea, Barcelone, l’Inter Milan, la Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et Tottenham Hotspur ont tous rejoint en tant que « clubs fondateurs ».

Il est prévu que trois autres clubs rejoignent avant la saison inaugurale, qui, selon les clubs, «devrait commencer dès que possible».

Les géants allemands du Bayern Munich et du Borussia Dortmund ne sont pas inclus, ni le Paris Saint-Germain, champion de France.

















Pourquoi est-ce arrivé maintenant?

Les clubs affirment que « la formation de la Super League intervient à un moment où la pandémie mondiale a accéléré l’instabilité du modèle économique actuel du football européen. De plus, depuis plusieurs années, les clubs fondateurs ont pour objectif d’améliorer la qualité. et l’intensité des compétitions européennes existantes tout au long de chaque saison, et la création d’un format permettant aux meilleurs clubs et joueurs de s’affronter régulièrement.

« La pandémie a montré qu’une vision stratégique et une approche commerciale durable sont nécessaires pour accroître la valeur et le soutien au profit de l’ensemble de la pyramide du football européen. »

cependant, Actualités Sky Sports Le journaliste Kaveh Solhekol dit que cela s’est produit maintenant pour une raison, et une seule raison.

« La raison pour laquelle cela se produit maintenant est que nous avons eu une pandémie mondiale, les finances des plus grands clubs d’Europe ont été touchées », a-t-il déclaré.

« Je n’arrête pas de dire que c’est une question d’argent, et si vous regardez les finances, un club comme Man Utd jouant en Ligue des champions, ils gagnent entre 40 et 80 millions de livres sterling sur une bonne année s’ils la gagnent.

« S’ils jouent dans cette nouvelle compétition, ils reçoivent un chèque de 250 à 300 millions de livres au départ, puis à l’avenir, ils recevront trois fois plus d’argent par saison que ceux de la Ligue des champions.

« Vous envisagez entre 200 et 250 millions de livres de droits télévisuels, ils pourront vendre certains des droits des jeux eux-mêmes sur leurs propres chaînes, les droits de diffusion dans le monde entier. »