Le président du Real Madrid, Florentino Perez, et son homologue de la Juventus, Andrea Agnelli, ont été les plus grands perdants de l’éphémère fiasco de la Super League européenne (ESL) qui risque de ternir l’image de deux des hommes les plus influents du football mondial.

Près de trente ans peuvent séparer l’Espagnol Perez, 74 ans, et l’Italien Agnelli, 45 ans, mais les deux hommes sont unis par la même ambition motrice de faire de leurs clubs respectifs des marques mondiales, générant toujours de l’argent grâce aux droits télévisés et aux supporters du monde entier.

Leur vision s’est incarnée dans le projet mort-né de la Super League, dont ils étaient deux des principaux instigateurs.

Agnelli, descendant de l’une des familles les plus puissantes et les plus riches d’Italie, est à la tête de la Juventus depuis 2010, période au cours de laquelle ils ont remporté neuf titres consécutifs de Serie A mais ont terminé deuxièmes de la Ligue des champions.

« Le football n’est plus un jeu mais un secteur industriel et il a besoin de stabilité », a affirmé mercredi Agnelli dans le journal italien La Repubblica.

Pour Perez, récemment réélu sans opposition à la présidence du champion espagnol du Real Madrid et nommé président de la nouvelle ESL, son ambition de conduite était également fondamentalement financière.

«Le football doit continuer à changer et s’adapter à son époque. Le football perd de son attrait. Il faut faire quelque chose », a-t-il déclaré à propos de la candidature de 12 clubs puissants – six d’Angleterre et trois chacun d’Espagne et d’Italie – pour former une ligue offrant des places garanties à ses membres fondateurs et des milliards de dollars en paiements.

Les deux ont fait le plein de critiques alors que le projet de la Super League s’est déroulé après seulement deux jours au milieu d’une réaction de fans furieux.

«Il est égoïste et égoïste. Il ne pense qu’au Real Madrid. A Villarreal, nous n’avons pas besoin de Florentino pour venir nous sauver », a fulminé le président de Villarreal Fernando Roig à la radio espagnole

« Dire que ce projet sauvera le football est une blague », a ajouté l’ancien président du Real Madrid Ramon Calderon.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a critiqué une «proposition égoïste honteuse de quelques clubs uniquement alimentée par la cupidité».

Le Slovène a qualifié Agnelli «de la plus grande déception de toutes» pour avoir travaillé avec l’UEFA sur la nouvelle Ligue des champions élargie en même temps que le projet de Super League.

«Je n’ai jamais vu une personne qui mentirait autant de fois, avec autant de persévérance que lui. C’est incroyable », a déclaré Ceferin à propos de l’ancien président de l’Association des clubs européens (ECA).

Agnelli a démissionné à la fois de l’ECA et de l’UEFA à la suite de l’annonce de la Super League, ce qui a entraîné une perte d’influence dans le football européen.

En Italie aussi, Agnelli s’est aliéné les dirigeants d’autres clubs.

Le président de Turin Urbano Cairo a accusé Agnelli de saboter les négociations qu’il menait avec des fonds d’investissement pour les impliquer dans la gestion des droits télévisuels.

Ces discussions sont au point mort, selon certaines sources car ces fonds exigeaient, en échange de leur investissement de 1,7 milliard d’euros (2 milliards de dollars), que les clubs ne participent pas à un projet de ligue fermée qui aurait dévalué le championnat.

«C’est de la mauvaise foi, une concurrence déloyale», a fulminé Le Caire.

Paradoxalement, le fiasco de la Super League pourrait coûter cher au Real Madrid et à la Juventus.

Les actions de la Juventus ont plongé de plus de 13% mercredi, ayant atteint leur plus haut niveau depuis septembre à l’annonce du projet.

Mais tout en notant l’impossibilité virtuelle du projet suite au retrait de la plupart des équipes, la Juventus a insisté mercredi sur le fait qu’elle souhaitait continuer à chercher des solutions pour augmenter leur «valeur».

Ils ont ajouté qu’ils étaient «convaincus de la solidité des locaux sportifs, commerciaux et juridiques du projet».

