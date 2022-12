Florentino Perez est à l’origine du boycott du sommet de la Liga à Barcelone, selon Javier Tebas

Javier Tebas, le président de la Liga, a déclaré que le voyage au Moyen-Orient faisait partie de l’objectif de croissance de la ligue. Ben McShane/Sportsfile pour le Web Summit via Getty Images

Javier Tebas a affirmé que Florentino Perez avait fait pression sur Barcelone pour qu’il refuse d’assister à l’assemblée générale de la Liga à Dubaï, qui se tiendra mercredi.

Le Real Madrid et le Barça ont tous deux annoncé la semaine dernière qu’ils n’assisteraient pas à la réunion, la qualifiant d ‘”illégale” selon les règles de la ligue et “complètement inappropriée” compte tenu des dépenses impliquées.

LaLiga a déclaré que l’organisation de l’assemblée à Dubaï faisait partie d’une poussée plus large de croissance dans la région du Moyen-Orient, et les clubs ont la possibilité de participer par vidéoconférence s’ils préfèrent ne pas y assister.

Madrid et LaLiga – dirigés par Perez et Tebas – ont été à couteaux tirés sur une série de problèmes ces dernières années, notamment le soutien de Madrid à la Super League, l’accord d’investissement CVC de 2 milliards d’euros de LaLiga et la gestion des droits de télévision par la ligue.

“Le Real Madrid sera présent par appel vidéo, comme d’autres clubs l’ont fait dans d’autres assemblées, ils seront donc ici”, a déclaré le président de la Liga, Tebas, lors d’un entretien avec les médias espagnols au Qatar mardi. “Ce qui est curieux, c’est qu’ils seront représentés par Clifford Chance, qui sont les mêmes avocats que [Super League backers] A22.”

“Nous ne savons pas [why Barcelona aren’t attending] en ce moment », a ajouté Tebas. « L’assemblée est prévue depuis le 6 septembre. [Barca] devaient y assister par l’intermédiaire de leur trésorier Ferran Oliver et du directeur du football Mateu Alemany jusqu’à il y a trois jours. Je pense qu’ils ont reçu un appel téléphonique de “nous-savons-tous-qui”, et se mettent en ligne… [That person is] florentin [Perez].”

LaLiga a déclaré que le voyage au Moyen-Orient permettra aux clubs de “faire l’expérience directe des habitudes de divertissement des consommateurs de [the region’s] les gens, l’industrie et les types d’entreprises qui y opèrent », y compris des séances de réseautage et un sommet sur l’investissement, ainsi que l’assemblée générale elle-même.

La ligue a publié la semaine dernière un rapport affirmant que les plans d’une Super League – une idée lancée par le président madrilène Perez – “détruiraient les ligues nationales à moyen terme”.

“Le Real Madrid a dû perdre mon numéro de téléphone”, a déclaré Tebas mardi. “Je suis toujours là, quand ils veulent, mais nous ne ferons pas ce qu’ils veulent. C’est la différence… Ne venant pas à Dubaï, ils agissent comme des enfants. Nous croyons en des modèles de football totalement différents. Le leur détruirait le autre.”