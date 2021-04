Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a admis que la Super League européenne était « en attente » après que huit des 12 clubs impliqués ont annoncé leur retrait – tout en qualifiant le format actuel de la Ligue des champions de « obsolète » et en affirmant que la réaction au projet était « comme si nous avions tué le football. «

Perez – l’un des principaux instigateurs de la compétition de séparation proposée, nommé comme son premier président – a également rejeté les manifestations de fans telles que celles vues à l’extérieur de Stamford Bridge à Chelsea mardi, affirmant que « seulement 40 » fans avaient été impliqués et suggérant qu’ils l’avaient été « . mobilisés « par les adversaires de la Super League.

« Je suis triste et déçu », a déclaré Perez à l’émission de radio espagnole El Larguero, suite à la victoire 3-0 du Real contre Cadix. « Nous travaillons sur ce projet depuis trois ans … Je n’ai jamais vu autant d’agression, c’est comme si c’était orchestré, cela nous a tous surpris. Je suis dans le football depuis 20 ans, c’est une agression. Je n’en ai jamais vu de ma vie. Nous avons eu des menaces, c’est comme si nous avions tué quelqu’un, tué le football. «

Les six clubs de Premier League initialement inscrits à la compétition – Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal et Tottenham Hotspur – se sont retirés mardi, avant que l’Atletico Madrid et l’Internazionale ne les suivent un jour plus tard.

« Quelqu’un dans le groupe anglais n’avait pas beaucoup d’intérêt, et cela est devenu contagieux », a déclaré Perez. « L’un d’eux n’a jamais été convaincu … [The English clubs] laissé à cause de l’atmosphère. L’UEFA a fait un show. C’était comme si nous lâchions une bombe atomique. Peut-être que nous ne l’avons pas bien présenté et expliqué, mais ils ne nous en ont pas non plus donné l’occasion. «

En ce qui concerne les manifestations en dehors du match nul 0-0 de Chelsea en Premier League avec Brighton mardi soir, Perez a apparemment déduit que le président de la Liga, Javier Tebas, avait joué un rôle dans ces manifestations.

« Il y avait 40 [Chelsea fans] et je peux vous dire qui les a mis là », dit-il.« La même personne qui a donné Cadix [anti-Super League] t-shirts « , a déclaré Perez dans une référence voilée à Tebas. » Ce n’est pas normal. Le football est un monde de valeurs. «

Alors que l’AC Milan et la Juventus ont publié mercredi des déclarations admettant que la compétition ne se déroulerait probablement pas comme prévu, le Real Madrid et Barcelone étaient restés silencieux.

« Le projet est en attente », a déclaré Perez. « La Juventus n’est pas partie, Milan non plus. Nous sommes tous ensemble. Barcelone réfléchit. La première chose que nous avons convenu hier était d’arrêter, d’expliquer, comme nous aurions dû le faire depuis le début … Personne n’a payé. [a penalty to leave], les 12 sont toujours là, ils ne sont pas partis. Nous avons signé un accord contraignant après beaucoup de travail. «

Perez a insisté sur le fait que la réduction des revenus causée par la pandémie de coronavirus, couplée à la baisse d’intérêt des nouvelles générations de fans, devait être satisfaite par des changements radicaux du football européen au-delà de ceux proposés par l’UEFA dans son nouveau format de Ligue des champions dévoilé lundi.

« [Big signings] n’existera pas sans la Super League « , a-t-il déclaré. » Pas pour Madrid ni pour personne. C’est impossible si l’argent ne coule pas. «

Perez a nié que le Real Madrid – qui est un club appartenant à ses membres ou socios, comme Barcelone – devrait mettre les projets aux voix lors de son assemblée annuelle.

« Penses-tu [the members] sont stupides? « dit-il. » Si vous leur dites tous les mardis ou mercredis, vous jouerez contre Manchester [United] ou Barcelone … Ne préféreront-ils pas ça? Ne pensez-vous pas que les fans préféreraient jouer contre les grands clubs dès le début? Pensez-vous que je dois leur demander ça? «