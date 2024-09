Florence Pugh : son crâne rasé a provoqué un « traumatisme » dans son corps

L’actrice britannique Florence Pugh a révélé que se raser la tête pour son dernier rôle au cinéma était une expérience « vraiment bizarre » qui a envoyé son corps « dans un léger traumatisme ».

La jeune femme de 28 ans a dû perdre ses cheveux pour « We Live in Time », une romance émouvante dans laquelle elle joue aux côtés de son compatriote acteur britannique Andrew Garfield.

Le film suit le couple pendant plus d’une décennie de relation, qui change à jamais après un diagnostic médical.

Dans une interview avec le Vogue britannique publiée mercredi, Pugh a révélé que cette coupe de cheveux spectaculaire avait déclenché une réaction à la fois physique et émotionnelle.

« Dans de nombreuses religions, les cheveux sont la chose la plus précieuse du corps : c’est là que vous stockez vos souvenirs, vos rêves et votre histoire. (Se raser) était vraiment bizarre », a déclaré Pugh, dont les précédents films incluent « Oppenheimer », « Dune : Deuxième partie » et « Les Filles du Docteur March ».

« Ma tête était si sensible et beaucoup de gens essayaient de la toucher, elle était si vivante. Mon corps a subi un traumatisme. J’avais froid tout le temps », a déclaré Pugh, dont le personnage d’Almut est une patineuse artistique devenue chef.

C’est Garfield qui a dû se raser la tête pour le tournage du film. Il a confié au magazine que « c’était un privilège de se voir confier ce travail », même s’il était nerveux.

Il a déclaré : « Et si je détruisais la tête d’une des meilleures actrices de sa génération ? C’était terrifiant, mais au final, c’était une scène très belle et intime à tourner et Dieu merci, elle a un melon si joliment formé. »

Pugh a déclaré que ce rôle arrivait au bon moment dans sa carrière.

« J’ai traversé de nombreuses itérations (esthétiques) alors que je prenais également des décisions de vie », a-t-elle déclaré. « Je me disais : « Cool, eh bien, je ne me ressemble plus. J’ai changé. Je suis en train de changer ». En repensant à cet été, je me suis sentie en train de devenir une nouvelle personne. »

Pugh a ensuite révélé qu’elle était dans une nouvelle relation, bien qu’elle n’ait pas donné de nom à son nouvel amour.

Elle a déclaré : « Nous sommes en train de comprendre ce que nous sommes réellement. Et je pense que pour la première fois, je ne me laisse pas aller à des montagnes russes. Je me permets de prendre le temps de laisser quelque chose évoluer et de le laisser devenir complètement réel dans son essence, au lieu de me précipiter dans cette direction. »

Pugh a déjà fréquenté l’acteur Zach Braff, leur différence d’âge de 21 ans attirant l’attention. Pugh a finalement répondu aux critiques dans une interview qu’elle a accordée au Sunday Times en 2021, en déclarant : « C’est ma vie et je ne fais rien pour plaire aux gens ou pour en faire un meilleur titre ou une meilleure histoire. »

Interrogée sur cette relation, elle a déclaré à Vogue : « Ma relation avec Zach était en fait assez privée jusqu’à ce qu’elle devienne désagréable, et j’ai pu voir les conséquences que cela avait sur lui, sur nous et sur nos familles. Et c’est à ce moment-là que j’ai parlé. Je pense que je veux protéger toutes les personnes avec qui je suis.

« Ce n’est pas agréable de savoir que les gens disent les pires choses que j’ai jamais lues sur quelqu’un que j’aime. C’était donc nécessaire. J’avais besoin d’en parler. Je pense que toute relation sous les feux de la rampe va être stressante. »