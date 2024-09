Florence Pugh s’exprime sur le moment le plus « inquiétant » de « We Live In Time »

Florence Pugh se souvient avoir été « inquiète » à propos de l’aspect accidentel de We Live In Time

Florence Pugh partage un détail passionnant sur son nouveau film, Nous vivons dans le temps.

La nominée aux Oscars, qui joue aux côtés d’Andrew Garfield dans le drame romantique très médiatisé, a révélé qu’elle était « inquiète » du caractère accidentel de la star.

La photo du couple à l’écran a gagné sa place parmi les meilleurs mèmes de 2024, l’expression comique du cheval de carrousel contribuant largement à son succès.

Lors d’une interview exclusive avec APFlorence a admis avoir été en résonance avec le côté hilarant du mème.

Elle a déclaré au média : « C’était hilarant et drôle. Mais cette partie du film est ma partie préférée du film.

« C’est quand ils disent : OK, allons-y. Allons à un rendez-vous. Faisons l’amour. Tombons enceintes. Faisons-le, tout simplement. »

L’actrice, largement connue pour son rôle dans Veuve noirea ajouté : « J’avais tellement peur que ce moment incroyable, magnifique et scintillant soit gâché par ce mème de cheval – ce qui était hilarant, bien sûr. Mais je me suis dit : « Non ! Pas à ce stade du film ». »

Cependant, elle a ressenti un sentiment de changement la première fois qu’elle a regardé le film, poussant un soupir de soulagement.

Elle a conclu : « J’étais tellement reconnaissante que ce ne soit pas comme… ce qui se passe dans cette image, ce qui la gâche. »

Entre-temps, L’incroyable Spider-Man La star de The Walking Dead a exprimé son affection pour le mème, appréciant l’humour tant qu’il dure : « Mec, j’adore le mème du cheval », a ensuite révélé Andrew. « J’étais sur le point de partir en retraite pendant six jours où je n’aurais pas mon téléphone. Et j’ai vu cette image de notre film qui venait d’être publié. Et j’ai remarqué le cheval. Et je me suis dit : « Whoa, c’est un choix intéressant ». Je ne sais pas, est-ce que j’ai approuvé ça ? Je suis presque sûr que Florence n’a pas approuvé ça… »

Nous vivons dans le temps devrait sortir dans les cinémas britanniques le mercredi 1er janvier 2025.