Florence Pugh se souvient des critiques concernant la différence d’âge entre Zach Braff et lui

Peut-être plus particulièrement, en avril 2020, Florence a publié un vidéo sur sa page Instagram condamnant «abus » dans la section commentaires de son hommage Instagram à Zach à l’occasion de son 45e anniversaire.

« Environ huit minutes après la publication de la photo, environ 70 % des commentaires étaient injurieux et horribles, intimidant en gros quelqu’un sur ma page », a-t-elle déclaré. dit dans le clip« C’est la première fois de toute ma vie sur Instagram que je dois désactiver les commentaires sur ma page. »

Elle a poursuivi : « J’ai 24 ans. Je n’ai pas besoin que tu me dises qui je dois aimer ou non, et je ne dirais jamais à qui que ce soit qui je peux aimer ou non. Ce n’est pas ta place. »