Florence Pugh se souvient avoir défendu son ex-mari Zach Braff au milieu d’un « harcèlement » en ligne

Florence Pugh est prête à se battre pour ses relations, même si cela signifie tenir tête aux utilisateurs toxiques des réseaux sociaux.

Tout en s’ouvrant sur ses activités romantiques à Vogue Royaume-Unile Nous vivons dans le temps L’actrice a indiqué que même si elle préférait sa vie privée, elle ne regrettait pas sa décision de 2020 de s’exprimer contre les commentateurs Internet qui attaquaient son petit-ami de l’époque, Zach Braff.

« J’ai dû le dire publiquement dans le passé parce que les gens me harcelaient et harcelaient mon partenaire », a expliqué Pugh, 28 ans. « Ma relation avec Zach était en fait assez privée jusqu’à ce qu’elle devienne désagréable, et j’ai pu voir les conséquences que cela avait sur lui, sur nous et sur nos familles. Et c’est à ce moment-là que j’ai parlé. »

Elle a poursuivi : « Je pense que je veux protéger toutes les personnes avec qui je suis. Ce n’est pas agréable de savoir que les gens disent les pires choses que j’ai jamais lues sur quelqu’un que j’aime. C’était donc nécessaire. J’avais besoin d’en parler. Je pense que toute relation sous les feux de la rampe va être stressante. »

Le couple, qui s’est fréquenté entre 2019 et 2022, a fait l’objet d’un examen minutieux tout au long de sa relation, notamment de commentaires persistants sur leur différence d’âge. (Braff, aujourd’hui âgée de 49 ans, a 21 ans de plus qu’elle.) Cela a atteint son paroxysme lorsque Pugh a publié un hommage Instagram en 2020 à Braff, célébrant son anniversaire. La publication a été immédiatement inondée de commentaires critiquant leur différence d’âge.

À l’époque, le nominé aux Oscars n’avait pas hésité à riposter aux commentaires « toxiques » avec une réponse vidéo.

« J’ai 24 ans. Je n’ai pas besoin que tu me dises qui je dois aimer ou non, et je ne dirais jamais à qui que ce soit qui il peut aimer ou non. Ce n’est pas ton rôle, et ça n’a vraiment rien à voir avec toi », a-t-elle déclaré dans la vidéo de 2020. « Si ces règles ne te plaisent pas, alors s’il te plaît, ne me suis plus, car les insultes que tu lui fais subir sont des insultes que tu me fais subir, et je ne veux pas de ces followers. »

Aujourd’hui, l’actrice admet que l’examen public peut être intense, surtout en ce qui concerne les réseaux sociaux. « C’est tellement dur. [The internet’s] « C’est un endroit très méchant », a déclaré Pugh, ajoutant : « C’est vraiment douloureux de lire des gens être méchants à propos de ma confiance en moi ou de mon poids. Je ne me sens jamais bien. »

Pugh révélé dans Le Bazar d’HarperDans le numéro de septembre 2022, elle a annoncé qu’elle et Braff avaient discrètement rompu. Elle se lance désormais dans une nouvelle histoire d’amour avec quelqu’un de spécial.

« Nous sommes en train de comprendre ce que nous sommes réellement », a-t-elle partagé. « Et je pense que pour la première fois, je ne me laisse pas aller à des montagnes russes. Je me permets de prendre le temps de laisser quelque chose évoluer et de le laisser devenir complètement réel dans son essence, au lieu de me précipiter dans cette direction. »

Elle a ajouté : « Tomber amoureux est le sentiment le plus incroyable, mais malheureusement, si c’est la seule chose que vous connaissez dans une relation, alors c’est ce que vous recherchez. Cela ne durera pas. »

Pour le moment, Pugh est bien au fait de la magie de la romance, grâce à Nous vivons dans le temps, son prochain film avec Andrew Garfield. Avec une bande-annonce qui évoque une tragédie émouvante, l’histoire promet une histoire d’amour passionnée mais non conventionnelle entre deux personnes, réunies par une rencontre surprise.

« Regarder ce film me donne envie d’être active dans mes décisions et de vivre », a ajouté Pugh. « J’étais au bon âge pour que ce film fonctionne. J’ai traversé beaucoup de choses étranges dans mes relations l’année dernière et je pense qu’une partie de l’histoire consiste à ne pas être passive, à ne pas se laisser submerger par les choses. Je veux aller trouver l’amour et je veux avoir des enfants. »