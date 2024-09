Florence Pugh révèle si elle est célibataire, pourquoi elle ne répond pas aux questions « Ne t’inquiète pas chérie » et pourquoi elle a publiquement défendu la relation avec Zach Braff | Dont Worry Darling, EG, Florence Pugh, Diaporama, Zach Braff | Just Jared : Actualités et potins sur les célébrités

Sur le fait de se raser la tête pour We Live in Time

Florence stars du prochain film Nous vivons dans le tempset s’est rasé la tête pour le rôle où elle incarne une femme confrontée à un terrible diagnostic.

Florence « Je suis tellement contente de pouvoir en parler maintenant. Pour tout acteur qui interprète un rôle comme celui-ci, il est absolument important que vous voyiez sa tête et que nous la voyions se raser – c’était toujours une évidence. Vous avez l’honneur de faire quelque chose pour vous-même qui soutient totalement le personnage. Dans de nombreuses religions, les cheveux sont la chose la plus précieuse du corps – c’est là que vous stockez vos souvenirs, vos rêves et votre histoire. » [Shaving] « C’était vraiment bizarre. Ma tête était si sensible et tant de gens essayaient de la toucher, et elle était si vivante. Mon corps a subi un léger traumatisme. J’avais froid tout le temps. »

Sur Internet

«[The internet’s] « C’est un endroit très méchant. C’est vraiment douloureux de lire des gens qui sont méchants à propos de ma confiance en moi ou de mon poids. Je ne me sens jamais bien. La seule chose que j’ai toujours voulu accomplir, c’est de ne jamais vendre à quelqu’un d’autre quelque chose qui n’est pas ma vraie personne », a-t-elle partagé.