Florence Pugh révèle si elle est célibataire, pourquoi elle ne répond pas aux questions « Ne t’inquiète pas chérie » et pourquoi elle a publiquement défendu la relation avec Zach Braff | Dont Worry Darling, EG, Florence Pugh, Diaporama, Zach Braff | Just Jared : Actualités et potins sur les célébrités

Sur sa relation avec son ex Zach Braff

« J’ai dû le dire publiquement dans le passé parce que les gens m’intimidaient et intimidaient mon partenaire. ZachLa relation de s était en fait assez privée jusqu’à ce qu’elle devienne désagréable, et j’ai pu voir les conséquences que cela avait sur lui, sur nous et sur nos familles. Et c’est à ce moment-là que j’ai parlé. Je pense que je veux protéger toutes les personnes avec qui je suis. Ce n’est pas agréable de savoir que les gens disent les pires choses que j’ai jamais lues sur quelqu’un que j’aime. C’était donc nécessaire. J’avais besoin d’en parler. Je pense que toute relation sous les feux de la rampe va être stressante.

Si elle est en couple

« Je le suis. OK, donc quelque chose qui me fait écho, c’est que je crois que si la magie est réelle, alors c’est de tomber amoureux. Et je suis quelqu’un qui aime tomber amoureux. J’aime prendre soin des gens. J’aime prendre soin des gens. J’aime le sentiment d’avoir quelqu’un à mes côtés. J’aime savoir que quelqu’un pense à moi et que quelqu’un prend soin de moi de la même manière que je pense à prendre soin d’eux. Je pense que dans cette partie de ma vie, j’essaie de m’assurer que je prends toutes les bonnes décisions pour pouvoir avoir ce que je veux… c’est-à-dire la sécurité, la famille, un foyer et la sécurité », a-t-elle déclaré.

À propos du partenaire mystère en question, elle a déclaré : « Nous sommes en train de comprendre ce que nous sommes réellement. Et je pense que pour la première fois, je ne me laisse pas aller à des montagnes russes. Je me permets de prendre le temps de laisser quelque chose évoluer et de le laisser devenir complètement réel dans son essence, au lieu de me précipiter dans cette direction. »

Elle a été liée pour la dernière fois à Charlie Gooch.

Pour en savoir plus sur Florencevisite Vogue britannique