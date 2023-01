Florence Pugh reçoit un message d’anniversaire de son ex-petit ami Zach Braff

Zach Braff a partagé un doux hommage d’anniversaire pour l’ex Florence Pugh, après leur séparation.

Braff, qui a déclenché des rumeurs de rencontres avec Pugh en 2019, a publié une photo de l’actrice “Don’t Worry Darling” assise au-dessus du panneau Hollywood sur son histoire Instagram.

“Joyeux anniversaire légende”, Braff a légendé le post.

Pugh a répondu au message de Braff sur sa propre histoire Instagram, où elle a ajouté un emoji de cœur à l’image.

Pugh a reçu de nombreux vœux pour son 27e anniversaire, notamment des messages de la star de “Stranger Things” Millie Bobby Brown et de l’actrice de “Bridgerton” Simone Ashley.

Après avoir été aperçus ensemble pour la première fois en 2019, Pugh et Braff étaient ensemble pendant quelques années avant que l’actrice ne parle de leur rupture dans son article de couverture pour Harper’s Bazaar en septembre 2022.

“Nous avons essayé de faire cette séparation sans que le monde le sache, car c’est une relation sur laquelle tout le monde a une opinion”, a déclaré Pugh au point de vente. “Nous avons juste pensé que quelque chose comme ça nous ferait vraiment l’avantage de ne pas avoir des millions de personnes qui nous disent à quel point elles sont heureuses que nous ne soyons pas ensemble. Alors nous l’avons fait.”

“J’ai automatiquement la gorge nouée quand j’en parle”, a-t-elle déclaré.

Pugh et Braff semblent rester amicaux et ont toujours une relation professionnelle. Pugh joue dans le film de 2023 réalisé et écrit par Braff, “A Good Person”, qui devrait sortir en mars.