Florence Pugh photographiée tenant la main de Charlie Gooch: Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Elizabeth Goodenough/Everett Collection

Il semble que Florence Poug est de retour sur la scène des rencontres. Le joueur de 27 ans Ne t’inquiète pas chérie l’actrice a été vue marchant main dans la main avec Charlie Gooch à Londres le jour de la Saint-Valentin. Les photos ont été obtenues par Page 6 et visible ici. Le duo semblait avoir passé un après-midi décontracté dans un pub, où ils se sont assis à une table en plein air, ont bu un liquide clair dans des verres à vin sans pied et ont fumé une cigarette chacun. Ils ont également été vus se serrant les coudes à l’extérieur du restaurant.

Le couple s’est habillé avec désinvolture pour la sortie, bien que leurs accessoires se soient démarqués : ils semblaient porter des bandes dorées assorties sur leurs doigts de mariage. Florence est restée au chaud dans un pantalon noir évasé, un pull à col rond gris et un blouson aviateur noir. Charlie, qui ne semble pas faire partie de l’industrie du divertissement, portait un jean noir, un sweat à capuche gris et une veste bleue soyeuse.

Ni la candidate aux Oscars ni son compagnon masculin n’ont commenté publiquement leur relation. Ils ont été vus pour la première fois ensemble quittant l’hôtel Claridge’s de Londres en décembre 2022 après les British Fashion Awards. Les photos sont visibles ici.

Si Florence et Charlie sont en effet un élément, ce serait sa première relation après elle et Zach Braff, qui a 21 ans son aînée, a rompu après une relation de trois ans. Bien qu’ils aient préféré garder leur romance secrète, Florence a confirmé leur séparation en Harper’s du bazar Numéro de septembre 2022. “Nous avons essayé de faire cette séparation à l’insu du monde, car c’est une relation sur laquelle tout le monde a une opinion”, a-t-elle déclaré. «Nous avons juste pensé que quelque chose comme ça nous ferait vraiment l’avantage de ne pas avoir des millions de personnes qui nous disent à quel point elles sont heureuses que nous ne soyons pas ensemble. Nous avons donc fait cela. J’ai automatiquement la gorge nouée quand j’en parle.

Le Petite femme étoile et Gommages alun a été lié pour la première fois en avril 2019 après que le premier a été choisi pour le court métrage de Zach, Dans le temps qu’il faut pour y arriver. Comme elle l’a mentionné à Bazar de Harper, sa relation était très controversée, et en avril 2020, elle s’est défendu et Zach après avoir reçu un contrecoup pour lui avoir envoyé un message d’anniversaire. “Lundi, j’ai posté une photo en l’honneur de l’anniversaire de Zach et j’ai écrit un message d’anniversaire en dessous. Dans environ huit minutes après la publication de la photo, j’ai eu environ 70% des commentaires insultants et horribles, en gros intimidant quelqu’un sur ma page », a-t-elle déclaré dans une vidéo Instagram. “C’est la première fois de toute ma vie sur Instagram que je dois désactiver les commentaires sur ma page. Je n’ai jamais été une page Instagram qui encourage cela. Je n’ai jamais été une page Instagram qui aime cette ambiance toxique.

Elle a ajouté plus tard: “J’ai 24 ans. Je n’ai pas besoin que tu me dises qui je dois et ne dois pas aimer, et je ne dirais jamais de ma vie à quelqu’un qui peut et ne peut pas aimer. Ce n’est pas votre place. L’abus que vous lui lancez est l’abus que vous me lancez, et je ne veux pas de ces suiveurs. Je ne veux pas avoir à protéger mes commentaires chaque fois que je poste une photo de lui. J’espère vraiment que je pourrai continuer cette relation avec beaucoup d’entre vous.

