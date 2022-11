Florence Pugh, Gisele Bündchen, Jennifer Aniston et d’autres stars ont dit de changer de look pour la gloire hollywoodienne

De Florence Pugh à Gisele Bündchen en passant par Chris Pratt et tout le monde : les stars d’Hollywood sont confrontées à la pression non seulement de performer à des niveaux élevés, mais aussi d’atteindre des normes de beauté élevées pour décrocher le rôle de leurs rêves et le faire grandir dans l’industrie.

Pugh, 26 ans, s’est souvenue du début de sa carrière il y a un peu plus de dix ans, lorsqu’elle a eu l’impression d’avoir fait une “grosse erreur” en continuant à jouer après que l’actrice britannique ait reçu l’ordre de perdre du poids pour un spot télévisé aux États-Unis.

La star de “Don’t Worry Darling” était nouvelle dans le monde du théâtre, n’ayant joué que dans un seul film à part quelques productions théâtrales à l’école primaire.

Pugh s’est envolée pour les États-Unis pour une audition dans une émission de télévision et a été choisie pour un pilote raté pour “Studio City” à l’âge de 19 ans, qui mettait également en vedette Heather Graham et Eric McCormack, selon IMDb. Peu de temps après avoir reçu le rôle d’une musicienne en herbe, elle s’est souvenue que des cadres voulaient qu’elle change de look.

“Toutes les choses qu’ils essayaient de changer chez moi – que ce soit mon poids, mon apparence, la forme de mon visage, la forme de mes sourcils – ce n’était tellement pas ce que je voulais faire, ou l’industrie que je voulais travailler”, a-t-elle déclaré au Telegraph.

Elle avait des idées préconçues sur l’industrie en travaillant sur son premier film, “The Falling” en 2014 avec Maisie Williams, et a déclaré: “Je pensais que l’industrie cinématographique ressemblerait à” The Falling “, mais en fait, c’était ce que le le sommet du match ressemblait, et j’ai senti que j’avais fait une énorme erreur.”

Gisele Bündchen est peut-être connue comme l’une des mannequins les plus célèbres au monde de tous les temps, mais ses débuts devant la caméra ont eu un prix sur sa confiance en elle.

“Je me souviens que certaines personnes m’ont dit que mon nez était trop gros ou que mes yeux étaient trop petits, que je ne pourrais jamais être sur une couverture de magazine”, a-t-elle déclaré au magazine People en 2016. “Ce n’était pas facile d’avoir 14 ans et d’entendre ce genre de la critique. Cela m’a fait me sentir mal à l’aise.

La top model brésilienne, qui a récemment finalisé son divorce avec son ex-mari Tom Brady, s’est confiée à sa famille pour obtenir des conseils.

“Je l’ai dit à mon père, et il m’a dit : ‘La prochaine fois, dis-leur, j’ai un gros nez et ça vient avec une grande personnalité'”, a-t-elle dit. “À ce moment-là, j’ai senti que si je continuais à travailler dur et à donner le meilleur de moi-même, tout irait bien.”

Gisèle se souvient avoir été découverte à l’adolescence et avoir dû coucher avec huit autres filles tout en essayant de devenir mannequin.

“Je me sentais déjà bizarre parce que j’étais plus grande et que j’avais l’air plus mature que la plupart des filles de mon âge”, a-t-elle déclaré. “Je savais juste que je voulais faire de mon mieux et voir si je pouvais y arriver.”

L’ancienne star de Victoria’s Secret a annoncé sa retraite de la piste en 2015. Forbes l’a classée comme le mannequin la mieux payée au monde de 2002 à 2017, et au cours de la dernière année seulement, elle aurait gagné environ 47 millions de dollars.

On aurait dit à Jennifer Aniston qu’elle “devrait perdre 30 livres si elle voulait rester à Hollywood” juste avant de décrocher le rôle emblématique de Rachel Green dans “Friends”.

“Mon agent me l’a donné directement”, a-t-elle déclaré à “Rolling Stone” en 1996. “La plus belle chose qu’il ait jamais faite … La chose dégoûtante d’Hollywood – je n’obtenais pas beaucoup d’emplois parce que j’étais trop lourde.”

Mais les discussions sur son corps l’ont aidée à changer d’état d’esprit et à suivre un régime alimentaire plus sain.

“J’étais comme, ‘Quoi?!’ Mais mon régime alimentaire était terrible”, a-t-elle déclaré. “Milk-shakes et frites avec sauce. C’était une bonne chose de commencer à faire attention.”

Priyanka Chopra Jonas a détaillé une longue liste de changements physiques qui lui ont été transmis à la demande d’un réalisateur offrant des conseils sur la façon dont elle pourrait passer d’une star de Bollywood à un membre de l’élite hollywoodienne dans ses mémoires de 2021, “Inachevé”.

“Après quelques minutes de bavardage, le réalisateur/producteur m’a dit de me lever et de virevolter pour lui”, a-t-elle écrit. “Je l’ai fait. Il m’a regardé longuement et durement, m’évaluant, puis m’a suggéré de me faire refaire les seins, de réparer ma mâchoire et d’ajouter un peu plus de rembourrage à mes fesses.”

Non seulement l’exécutif anonyme a suggéré une énorme quantité de changements, mais l’équipe de Priyanka a également cosigné.

“Si je voulais être actrice, a-t-il dit, il faudrait que mes proportions soient” fixées “, et il connaissait un excellent médecin à Los Angeles vers lequel il pourrait m’envoyer”, a-t-elle ajouté. “Mon manager de l’époque a exprimé son accord avec l’évaluation.”

Chris Pratt pesait 300 livres. tout en jouant le rôle d’Andy Dwyer dans “Parks and Recreation”, et a dit un jour à Men’s Health UK qu’il était “impotent, fatigué et émotionnellement déprimé” alors qu’il était en surpoids.

Son point de vue sur l’image corporelle a changé lorsqu’il a commencé à s’entraîner pour son rôle dans “Zero Dark Thirty” en 2012, et il est devenu un véritable rat de gym avant ses débuts à Marvel dans “Guardians of the Galaxy” en 2014.

“Une grande partie de l’évolution de ma carrière est basée sur mon apparence, sur la façon dont j’ai façonné mon corps”, a-t-il déclaré à BBC Radio 4 à l’époque.

“C’est bien de savoir qu’il y a quelque chose que je peux faire, que je peux manipuler mon apparence – c’est une bonne chose qu’un acteur puisse faire.”

La star de “Jurassic World” a plaisanté en disant qu’il se sent maintenant “totalement objectivé” et a ajouté : “Je pense que ça va, je ne me sens pas consterné par ça.”

Il a doublé le double standard, ajoutant: “Je pense qu’il est épouvantable que pendant longtemps seules les femmes aient été objectivées, mais je pense que si nous voulons vraiment plaider pour l’égalité, il est important d’égaliser les choses. Ne pas objectiver moins les femmes, mais objectivons les hommes aussi souvent que nous objectivons les femmes.

“Il y a beaucoup de femmes qui en ont fait carrière, et je l’utilise à mon avantage. Et en fin de compte, nos corps sont des objets.”

Jennifer Lopez a une fois licencié un manager qui lui avait dit qu’elle avait besoin de perdre du poids.

La nouvelle épouse de Ben Affleck a déclaré à Glamour en 2011 : “J’étais tellement furieuse que quelqu’un ait dit que vous ne pouviez pas avoir un peu plus de viande sur vous, parce que je n’étais en aucun cas grosse ! C’était tellement méchant et fermé d’esprit.”

Elle a ajouté: “J’étais comme: ‘Non, c’est qui je suis et c’est le type de femme avec qui j’ai grandi, et c’est magnifique. Il n’y a aucune raison d’être quelqu’un d’autre que moi-même.'”

Meghan Markle se souvient s’être sentie “objectivée” alors qu’elle travaillait comme porte-documents sur “Deal or No Deal” il y a plus de 15 ans.

Markle, 41 ans, a récemment déclenché un contrecoup après une discussion sur son podcast “Archetypes” avec Paris Hilton où elle a admis avoir eu du mal à travailler un travail basé sur son apparence alors qu’elle avait déjà passé des années à étudier les relations internationales.

“J’étais reconnaissante pour le travail, mais pas pour ce que je ressentais. Ce qui n’était… pas intelligent. Et au fait, j’étais entourée de femmes intelligentes sur cette scène avec moi”, a déclaré la duchesse de Sussex. “Mais ce n’était pas la raison pour laquelle nous étions là. Et je finirais par partir avec ce trou dans l’estomac, sachant que j’étais bien plus que ce qui était objectivé sur scène.”

Dans un essai publié pour le magazine Darling en 2018, Markle a décrit davantage les critiques auxquelles elle a été confrontée devant la caméra comme l’une des stars de “Suits”.

“J’étais au début de la vingtaine, je cherchais toujours à comprendre et j’essayais de trouver ma valeur dans une industrie qui vous juge sur tout ce que vous n’êtes pas par rapport à tout ce que vous êtes”, a-t-elle écrit. “Pas assez mince, pas assez jolie, pas assez ethnique, tout en étant trop mince, trop ethnique, trop jolie dès le lendemain.”