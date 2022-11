Florence Pugh et Zach Braff échangent des commentaires affectueux sur Instagram – Hollywood Life

Voir la galerie





La section des commentaires devient chaude! Les fans se sont déchaînés après Florence Poug a laissé un gentil commentaire sur de Zach Braff dernière publication Instagram, et l’acteur a répondu avec un message séduisant le jeudi 10 novembre. Les commentaires torrides sont arrivés environ trois mois après que le couple s’est séparé tranquillement après environ trois ans de fréquentation. Mis à part les messages coquins, il est clair que l’ancien couple est toujours très proche.

Zach, 47 ans, a annoncé qu’il vendait aux enchères un appel Zoom de 30 minutes avec son ancien Gommages co-vedette Donald Faison pour amasser des fonds pour Home For Our Troops, qui « construit[s] des maisons spécialement conçues pour les anciens combattants gravement blessés », comme il l’a écrit dans la légende. Peut-être que Florence, 26 ans, est très passionnée par l’organisation ou simplement une énorme Gommages fan, mais elle semblait très intéressée à sauter sur Zoom avec son ex et sa co-star. “Je suis définitivement en train d’enchérir là-dessus”, a-t-elle écrit.

La Veuve noire Le commentaire de l’actrice a surpris tant de gens, et même Zach a semblé un peu surpris, car il a répondu avec son propre commentaire coquet. “Je suis certain que vous pourriez l’obtenir gratuitement, mais c’est une très bonne cause pour les anciens combattants…” il a écrit.

Naturellement, les fans étaient tous pour que le couple flirte publiquement. “10 points Gryffondor sur la façon dont vous flirtez avec Florence Pugh ici”, a écrit un fan. Une autre personne a fait référence au rôle de Florence dans Midsommar. “May Queen pour la victoire”, ont-ils commenté.

Florence a partagé que les deux s’étaient séparés plus tôt en 2022 dans une interview avec Bazar de Harper, publié en août. Elle a partagé que les deux essayaient de garder leur rupture au plus bas. “Nous avons essayé de faire cette séparation sans que le monde le sache, car c’est une relation sur laquelle tout le monde a une opinion”, a-t-elle déclaré.

L’ancien couple a été connecté pour la première fois en 2018 et est devenu officiel sur Instagram en novembre 2019. Bien que l’on ne sache pas exactement quand Florence et Zach se sont séparés, elle a déclenché des rumeurs selon lesquelles elle sortait avec l’acteur. Poulter quand le couple a été vu à la plage ensemble en mai, mais le Petite femme star a rapidement étouffé les rumeurs dans l’œuf avec une histoire Instagram. “Merci d’avoir dit qu’on avait l’air sexy… ça ne veut pas dire qu’on fait du sexy”, a-t-elle écrit.