Florence Pugh et Andrew Garfield parlent de « Nous vivons dans le temps »

TORONTO (AP) — Dans « Nous vivons dans le temps » Florence Pugh et Andrew Garfield agir toute une vie de relation – toute une gamme de rencontres, tomber amoureux, avoir un enfant et compter avec le cancer. Ainsi, lorsque Garfield est récemment parti en retraite de six jours dans les bois sans son téléphone, l’un de ses premiers SMS était destiné à sa co-star.

«Je suis sorti et j’ai envoyé un message à Florence. Je me sentais simplement obligé », dit Garfield. « Lorsque vous vous reconnectez à vous-même, vous vous reconnectez à un tas de choses qui comptent pour vous. Et je me suis dit, mec, je n’ai pas fait savoir à Florence depuis quelques mois à quel point ce film et cette fois avec elle signifiaient pour moi.

« Nous vivons dans le temps », réalisé par John Crowley ( « Brooklyn » « Le Chardonneret »), écrit par le dramaturge Nick Payne, est le genre de film qui provoque une réaction émotionnelle, y compris chez ses deux stars. En incarnant leurs personnages, Almut et Tobias, sur une décennie, « We Live in Time » condense et remixe de manière poignante dans un récit non linéaire un large spectre de la vie. Les uns à côté des autres se trouvent le sexe et le chagrin, les moments volés et ceux qui changent la vie, la naissance et la mort.

Il suffisait de vivre ensemble en tant qu’acteurs ce que Pugh et Garfield, lorsqu’ils parlaient le matin de la première du film au Festival international du film de Toronto le mois dernier, nous le pleurions encore.

« Je n’ai jamais vu cela se produire de cette façon auparavant. Nous avons littéralement passé les deux derniers jours à essayer de le déballer et tout le monde veut que nous le déballions. Et nous ne le savons pas », déclare Pugh. « Quand nous avons terminé le film, chaque scène qui se rapprochait de plus en plus de la fin, il devenait de plus en plus difficile à traiter et nous n’allions plus pouvoir le faire. »

En tant que deux des acteurs les plus demandés de leur génération, Pugh, 28 ans, et Garfield, 41 ans, se sont transformés dans toutes sortes de rôles. Ils ont enfilé des costumes Marvel et rejoint des ensembles d’époque. Pugh était habillé de manière mémorable dans une robe à fleurs élaborée pour « Midsommar ». Mais « We Live in Time », qui sort en salles vendredi sur A24, est une vision particulièrement simple de deux des meilleurs acteurs au travail. C’est le premier film dans lequel Garfield utilise sa vraie voix.

« Ce sont deux très belles créatures à regarder, et elles sont incroyablement belles à l’écran – et elles sont très belles dans ce film, d’ailleurs, mais pas d’une manière glamour et ambitieuse », explique Crowley. « Ce sont aussi deux acteurs britanniques qui ont fait des percées significatives dans le cinéma américain et, à certains yeux, les gens ne les connaissent peut-être que grâce à cela. Le fait qu’ils parlent avec leur propre accent a permis à ces rôles de se rapprocher beaucoup plus d’eux.



La chimie peut être une chose difficile à cerner. Crowley, dont le film « Boy A » de 2007 était le premier long métrage de Garfield, a choisi Garfield en premier. Puis vint Pugh. Crowley préfère garder les répétitions générales discrètes afin d’économiser l’énergie nécessaire au tournage. Mais il y avait, dit-il, « des scintillements de quelque chose de très spécial » entre eux.

« Tout comme deux joueurs de tennis de championnat s’échauffant, ils ne pouvaient pas, de temps en temps, frapper la balle d’une manière extraordinaire et demander à l’autre personne de la renvoyer », explique Crowley.

Dans une interview commune, le lien entre Garfield et Pugh était tout à fait clair. Leur réaction à le mème issu de la première image du film (dans lequel un cheval de carrousel semblait être leur co-star non invitée), était, en soi, une vidéo virale cela faisait allusion à leur comportement comique naturel. Mais quelle que soit l’alchimie, Garfield est plus enclin à l’attribuer au fait de rester présent en tant qu’acteur.

« Vous ne pouvez pas le prédire. Je savais que Florence était une magnifique actrice. Mais c’est tout ce que je savais. Je ne savais pas si nous travaillerions bien ensemble. Aucun de nous ne l’a fait », dit Garfield. « Mais pour moi, honnêtement, cela a dépassé mes attentes. C’est une chose incomparable. Il n’y a aucun moyen de comparer mon expérience avec Florence avec une autre expérience que j’ai vécue.



Une scène de « We Live In Time ». (Peter Mountain/A24 via AP)

« J’ai dit ça à Florence hier soir, je me suis dit : ‘C’est bizarre, d’une certaine manière, une seule représentation.’ C’est comme si nous étions cousus ensemble.’

Pour Pugh, la chimie consiste à se présenter avec les bonnes intentions.

«Nous étions disposés et voulions faire cela l’un pour l’autre», explique Pugh. « Il arrive souvent que vous soyez prêt à le faire et que quelqu’un ne le soit pas. Et c’est aussi bien parce que vous pouvez aussi créer votre propre alchimie avec vous-même, je suppose.

« Mais c’est beaucoup plus de travail et beaucoup moins de plaisir », ajoute Garfield en souriant. « Tout comme le plaisir personnel. »

D’une certaine manière, Garfield et Pugh vivaient aux côtés de « We Live in Time » et vivaient certains de ses chapitres de la vie avec leurs personnages, bien que sous des perspectives différentes. Lorsqu’Almut reçoit un diagnostic de cancer de l’ovaire à un stade avancé, elle est obligée de prendre des décisions difficiles qui mettent en balance le fait d’avoir des enfants et son ambition de devenir chef.

«Si vous voulez réussir, si vous voulez réellement donner une bonne chance à votre carrière, vous allez traverser la période la plus optimale pour avoir des enfants», explique Pugh. « C’est des choses que je dois maintenant comprendre depuis que nous avons fait le film, depuis la sortie du film. Il s’adresse aux femmes de tous âges qui tentent de résoudre ce dilemme incroyablement délicat.

Certains des défis rencontrés par Almut et Tobias étaient profondément familiers aux acteurs. La mère de Garfield est décédée d’un cancer en 2019. D’autres ont fait preuve de plus d’imagination. Ni Garfield ni Pugh n’ont d’enfants, mais une longue scène de naissance, dans les toilettes d’une station-service, est le moment le plus marquant du film. Pour expérimenter le traitement contre le cancer d’Almut, Pugh était convaincue qu’elle devait se couper les cheveux. Crowley a filmé Garfield coupant les cheveux de Pugh pour la scène.

« Je voulais que cela disparaisse maintenant, donc je savais ce qu’elle ressentait dans ces scènes que j’avais lues dans le scénario et auxquelles j’avais pensé, mais je ne peux pas encore imaginer ce qu’elle ressentait », dit Pugh en montrant ses cheveux. «J’ai adoré ce jour-là. Ce fut une journée très puissante.



Une scène de « We Live In Time ». (Peter Mountain/A24 via AP)

L’expérience a amené les deux acteurs à essayer de conserver quelque chose de « We Live in Time ». Garfield a commencé l’interview en ouvrant un livre, en proposant un poème puis en lisant à haute voix. « Être un esclave de l’intensité » de Kabir.

« Juste pour me rappeler que je suis une personne, je suppose », explique-t-il. « Et parce que ce film parle d’être aussi vivant qu’il est humainement possible. Je pense qu’il est très difficile de se rappeler comment faire cela parfois – la plupart du temps. En fait, tout est contre nous. Nous avons donc besoin de pratiques pour rester en contact avec cela.

Si « We Live in Time » consiste en fin de compte à faire la paix avec la nature éphémère de tout ce qui est précieux et à essayer d’apprécier ces moments lorsqu’ils se produisent, Garfield fait de son mieux pour perpétuer cette mentalité et être reconnaissant pour le temps qu’il a passé. et Pugh avaient ensemble.

« Chaque relation est sacrée. Toute intimité profonde est sacrée », dit Garfield. « Et je pense que c’est une chose tellement incroyable et une chose courageuse à faire de réellement résoudre ce problème et de partir : c’est fini maintenant. Nous y mettons fin maintenant – tout comme Tobias et Alma doivent le faire. Je pense donc que tout devient vie, art, imitation, peu importe la manière.