Andrew Garfield dit que lui et sa co-star Florence Pugh ont vécu un moment un peu gênant lors du tournage de leur drame romantique We Live in Time.

« Nous faisions la première prise de cette scène très intime et passionnée », a déclaré Garfield. 92NY lors d’une séance de questions-réponses. « C’est un décor fermé, ce qui signifie qu’il n’y a que moi, Florence et le caméraman, qui est un homme charmant appelé Stuart. Et il est très poli et très gentil. Le réalisateur est dans une autre pièce à côté. Et donc la scène devient passionnée et on s’y lance pour ainsi dire et on va un peu plus loin que prévu.

Il a poursuivi: « On se sent en sécurité et nous… passons d’une chose à l’autre et nous laisserons cela progresser et nous continuerons. » Les deux hommes n’ont apparemment pas réalisé que Stuart avait arrêté de filmer il y a quelque temps et qu’il faisait face au mur jusqu’à ce qu’ils réalisent que la scène était terminée.

Selon la ligne de connexion officielle, le film suit Almut (Pugh), un chef prometteur et Tobias (Garfield), un récent divorcé depuis plusieurs décennies alors que le couple tombe amoureux après une rencontre surprise. John Crowley met en scène à partir d’un scénario écrit par le dramaturge Nick Payne, lauréat d’un Olivier Award. Il détient actuellement une note fraîche de 84 % sur Rotten Tomatoes.

Le casting comprend Adam James, Marama Corlett, Aoife Hinds, Heather Craney, Douglas Hodge, Niamh Cusack, Lucy Briers, Robert Boulter et Kerry Godliman.

We Live in Time a eu sa première mondiale au Festival international du film de Toronto et devrait débuter une sortie en salles limitée aux États-Unis le 11 octobre avant une première au Royaume-Uni le 1er janvier 2025. Pour en savoir plus, consultez notre liste des films les plus films passionnants à venir en 2024 et au-delà, ou passez directement aux bonnes choses avec notre liste complète des dates de sortie des films.