Florence Pugh et Andrew Garfield débattent des « oui » et des « non » du mème sur les chevaux « We Live in Time »

TORONTO (AP) — Florence Pugh et Andrew Garfield ont réalisé l’un des films les plus bouleversants et les plus tendrement exquis de l’histoire de la télévision. films de leur carrière. Mais qu’est-ce que devenu viral de « Nous vivons dans le temps » ? Un cheval.

« We Live in Time », réalisé par John Crowley (« Brooklyn »), a été présenté en avant-première ce week-end au Festival international du film de Toronto. Pugh et Garfield y incarnent un couple dont la vie commune n’est pas racontée chronologiquement, mais qui comprend une rencontre, un amour, la naissance d’un enfant et une lutte contre le cancer.

Le film, que A24 présentera ouvert au cinéma le 11 octobre capture quelques passages élémentaires de la vie, avec Pugh et Garfield donnant des performances extraordinairement vécues.

Lorsque l’une des premières images du film a été diffusée, elle montrait le couple sur un manège, une bonne représentation du film dans ce qu’il a de plus joyeux. Mais au bas de l’image se trouvait un destrier de carrousel jaune avec une expression de dessin animé aux yeux exorbités.

Internet a rapidement commencé à fonctionner. Un article a été consulté près de 50 millions de fois. Stephen Colbert en a fait un segment de son late showD’innombrables itérations ont suivi.

Lorsque Pugh et Garfield se sont assis pour une interview le lendemain de leur première, la conversation s’est inévitablement tournée vers le mème du cheval en fuite et le cheval qui (malgré la confusion initiale de Pugh) est très, très brièvement vu dans le film. Voici leurs commentaires (un peu déplacés), directement tirés du… eh bien, vous savez.

GARFIELD : Que pensez-vous du cheval ?

PUGH : J’étais tellement reconnaissant que ce ne soit pas dans le film.

GARFIELD : C’est dans le film. C’était là.

PUGH : Non, ce n’est pas le cas. La tête l’était. Les yeux non. Je l’attendais.

GARFIELD : Mec, c’était là. Je suis désolé.

PUGH : Quand ?

GARFIELD : Dans la scène où nous sommes sur la chose. Je vous le promets.

PUGH : Je ne crois pas. Je t’ai entendu rire.

GARFIELD : C’était là pendant un instant. Ai-je tort ?

PUGH : Je ne pense pas que ce soit dans le film, bébé.

GARFIELD : Bébé. C’est incontestable.

PUGH : OK, peut-être que ce n’était pas aussi présent que sur la photo. Mais j’étais très inquiet quand elle a fait le tour d’Internet. C’était hilarant et drôle. Mais cette partie du film est ma partie préférée. C’est quand ils disent : OK, allons-y. Allons à un rendez-vous. Faisons l’amour. Tombons enceintes. Faisons-le.

GARFIELD : Et puis le cheval vole la vedette !

PUGH : J’avais tellement peur que ce moment incroyable, magnifique et scintillant soit étouffé par ce mème de cheval, ce qui était hilarant, bien sûr. Mais je me suis dit : « Non ! Pas à ce moment-là du film. » Je pense donc qu’hier soir, j’étais tellement reconnaissant que ce n’était pas comme (il fait la grimace de cheval) qui faisait ce qu’il fait dans cette image, ce qui gâche tout.

GARFIELD : J’adore le mème du cheval. J’étais sur le point de partir en retraite pendant six jours sans mon téléphone. Et j’ai vu cette image de notre film qui venait d’être publié. Et j’ai remarqué le cheval. Et je me suis dit : « Wouah, c’est un choix intéressant. » Je ne sais pas, est-ce que j’ai approuvé ça ? Je suis presque sûr que Florence n’a pas approuvé ça.

PUGH : Vous savez, cela n’a pas été approuvé.

GARFIELD : (hoche la tête). Alors j’ai vu ça et je me suis dit : « Oh, c’est un choix, mec. » Ah, je suis sûr que je suis le seul à l’avoir remarqué. J’éteins mon téléphone pendant six jours. Quand je suis dans la salle d’embarquement en revenant de là où j’étais, j’allume enfin mon téléphone. Et c’est juste un mème de cheval. J’avais tort. Les gens l’ont remarqué. Et Colbert l’a remarqué et a fait tout un monologue là-dessus. Honnêtement, j’ai pleuré.

PUGH : J’ai adoré « Shining » C’était génial. « BoJack Horseman. »

GARFIELD : Et celui où c’est comme Nous avons tous un visage de cheval. J’ai sauvegardé certaines de mes photos préférées. (Garfield sort son téléphone et reconsidère sa décision.) En fait, je ne vais pas ouvrir mes photos maintenant.

PUGH : Qu’est-ce qu’il y a sur ton téléphone ?

GARFIELD : Juste plein de photos de bites. Les miennes. Arrête ça.

PUGH : Je ne savais pas qu’on pouvait faire des photos de presse comme ça. Je ne savais pas qu’on pouvait dire quelque chose d’outrageant et dire : « Coupez. » Le pire, c’est qu’elles sont à côté de vos photos de chevaux.

GARFIELD : Oui, il semble que le ratio soit erroné.

PUGH : Jésus Christ, Andrew.

GARFIELD : Quoi, tu m’as piégé.

(Un publiciste à proximité soupire de manière audible.)

PUGH : Vous venez d’entendre nos attachés de presse soupirer ? S’il vous plaît, ne coupez pas ça. Qu’il soit puni. Il ne recommencera plus jamais.

GARFIELD : Je le ferai, c’est le problème. Je suis insatiable quand il s’agit de bêtise.

Jake Coyle, Associated Press