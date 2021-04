Florence Pugh a partagé un doux message sur Instagram pour marquer le 46e anniversaire de son petit ami Zach Braff.

La star de Black Widow, 25 ans, aurait fréquenté l’acteur de Scrubs Zach depuis 2019 et s’est rendue sur la plate-forme de médias sociaux pour lui envoyer des vœux publics.

Le long message de Florence à ses 2,2 millions d’abonnés Instagram était associé à une photo de Zach et du chien du duo, Billie.

Elle a écrit: « C’est l’anniversaire de cette personne magique. Il y a un an, nous avons eu Billie trois jours avant le jour de Zach et elle est tombée sur le dos pour des chatouilles de ventre de sa part depuis. »

L’actrice de Little Drummer Girl a décrit Zach comme un « gars spécial ».

Elle a écrit: «Son besoin de faire rire et sourire les gens est sans fin, sa générosité constante et son amour pour les autres sont contagieux, sa créativité et sa capacité à mettre des mots vrais et honnêtes sur la page inspire beaucoup et tous ceux qui l’entourent, mais surtout … son appréciation pour la vie et son enthousiasme pour VIVRE est quelque chose dont je prends toujours note. «







Et à côté d’une photo de Zach portant différentes chaussures, Florence a ajouté: « Joyeux anniversaire poulet, des chaussures bizarres sont un bon look. »

Florence, née à Oxford, qui a été nominée aux Oscars pour son rôle dans Little Women, a déjà défendu l’écart d’âge de 21 ans du couple.

En mai de l’année dernière, elle a déclaré à Elle UK qu’il était « bizarre » que les fans partagent leurs objections à la relation et a ajouté « les gens n’ont pas le droit de m’informer sur ma vie privée ».







Une publication cryptique sur les réseaux sociaux en janvier a amené les fans du couple à se demander s’ils s’étaient secrètement liés.

Trevor Tuttle, un artiste d’effets visuels, l’a surnommée «FPB» dans un message hommage à l’occasion de son 25e anniversaire sur son compte Instagram.





De nombreux fans pensaient que les initiales représentaient Florence Pugh Baff, suggérant qu’elle aurait pu épouser son petit ami de 45 ans sans le dire à personne.

Florence et Zach ont déjà travaillé ensemble sur le court métrage 2019 In The Time It Takes To Get There.

