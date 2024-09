Florence Pugh dit que son « corps a subi un léger traumatisme » après s’être rasé la tête pour « We Live in Time »

Dans une récente interview accordée au Vogue britannique, Florence Pugh a parlé du partage de sa tête pour son dernier film. Venetia Scott

Florence Pugh parle du fait qu’elle s’est rasé la tête pour son dernier rôle au cinéma.

S’asseoir avec Vogue britannique Pour son numéro d’octobre 2024, l’actrice de 28 ans a évoqué le choix de se couper les cheveux à l’écran pour son dernier film, « We Live in Time », dans lequel elle incarne une chef cuisinière qui reçoit un diagnostic médical choquant.

« Dans de nombreuses religions, les cheveux sont la chose la plus précieuse du corps : c’est là que vous stockez vos souvenirs, vos rêves et votre histoire », a-t-elle déclaré à la publication.

«[Shaving] « C’était vraiment bizarre. Ma tête était si sensible et tellement de gens essayaient de la toucher, et elle était si vivante. »

L’actrice de 28 ans est vue en train de se couper les cheveux à l’écran dans « We Live in Time ». Avec l’aimable autorisation de la collection Everett

«[Shaving] « C’était vraiment bizarre », a-t-elle confié à la publication. « Ma tête était si sensible et tant de gens essayaient de la toucher, elle était si vivante. » Avec l’aimable autorisation de la collection Everett

Elle a également admis que son « corps avait subi un léger traumatisme à cause de cela ». Venetia Scott

L’expérience a également déclenché beaucoup de sentiments chez Pugh.

« Mon corps a subi un traumatisme », a-t-elle admis. « J’avais froid tout le temps. »

Après avoir présenté la coupe buzzcut au Met Gala 2023, Pugh a ajouté qu’elle était heureuse d’en parler enfin.

« Pour tout acteur qui interprète un rôle comme celui-ci, il est absolument important que l’on voie sa tête et qu’on la voie se raser la tête. C’était une évidence », a-t-elle déclaré. « Vous avez l’honneur de vous faire quelque chose qui soutient totalement le personnage. »

Ce fut également une expérience unique pour Andrew Garfield, partenaire de l’actrice et amoureux du film, qui a été chargé de manœuvrer le rasoir pendant la scène monumentale.

« C’était un privilège de se voir confier ce travail », a-t-il déclaré au Vogue britannique, même si, a-t-il souligné, c’était un peu éprouvant pour les nerfs de couper les cheveux d’une actrice célèbre.

Andrew Garfield, partenaire de Pugh, a déclaré que l’expérience de raser la tête de Pugh était un « privilège » mais aussi « terrifiant ». Getty Images

Dans la même interview, la star de « Midsommer » a également évoqué les critiques qu’elle a reçues à propos de son corps, notant qu’il est « si dur » et « douloureux » de lire les commentaires. Venetia Scott

« Et si je détruisais la tête d’une des meilleures actrices de sa génération ? C’était terrifiant, mais au final, c’était une scène très belle et intime à tourner et Dieu merci, elle a un melon si joliment formé. »

La star de « Midsommer », qui est devenue célèbre pour ses créations élaborées et transparentes sur le tapis rouge, a également pris un moment pour évoquer les critiques qu’elle a reçues à propos de son corps au cours de sa carrière.

« C’est tellement dur », a-t-elle dit.

«[The internet’s] « C’est un endroit très méchant. C’est vraiment douloureux de lire des gens qui critiquent ma confiance en moi ou mon poids. Je ne me sens jamais bien. La seule chose que j’ai toujours voulu faire, c’est de ne jamais vendre à quelqu’un d’autre quelque chose qui n’est pas moi. »

Alors que « We Live in Time » a récemment fait ses débuts au Festival international du film de Toronto, sa sortie en salles est prévue le 11 octobre.