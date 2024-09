Florence Pugh a demandé une pause estivale pour jouer

Florence Pugh a déclaré une interview avec le Vogue britannique Elle a fait quelque chose l’été dernier qu’elle n’avait jamais fait auparavant dans sa carrière : on lui a demandé de faire une pause dans sa carrière d’actrice. La nominée aux Oscars travaillait à un rythme effréné depuis plusieurs années, tournant des rôles dans « Oppenheimer » de Christopher Nolan, « Dune » de Denis Villeneuve, « Thunderbolts » de Marvel et le drame romantique à venir d’A24 « We Live in Time ». Il était temps d’appuyer sur le bouton pause.

«[It’s] « C’est la première fois de ma carrière que je demande une pause estivale », a déclaré Pugh. « Je suis un maniaque du travail absolu, [but] Je vois que je suis épuisée. L’année dernière, je me suis réveillée d’un coup et je me suis dit : « Je déteste tout ce que j’ai raté dans ma vie ». Oui, je veux avoir une carrière pour toujours, mais je n’y arriverai pas si je me tue au travail ».

Après un été de vacances, Pugh a rechargé ses batteries et a récemment assisté au Festival international du film de Toronto pour la première mondiale de « We Live in Time » aux côtés de sa co-star Andrew Garfield. Le film romantique, réalisé par John Crowley, réalisateur de « Brooklyn », sort dans les salles américaines le 11 octobre sur A24. Pugh joue une chef cuisinière qui tombe amoureuse de l’homme (Garfield) qu’elle a accidentellement heurté avec sa voiture. Le film suit leur histoire d’amour dans un ordre non chronologique, en commençant par un diagnostic de cancer qui frappe le personnage de Pugh. Le rôle a obligé Pugh à se raser la tête devant la caméra.

« Pour tout acteur qui interprète un rôle comme celui-ci, il est absolument important que l’on voie sa tête et qu’on la voie se raser la tête – c’était toujours une évidence », a déclaré Push. « Vous avez l’honneur de vous faire quelque chose qui soutient totalement le personnage. »

« Dans de nombreuses religions, les cheveux sont la chose la plus précieuse du corps : c’est là que vous stockez vos souvenirs, vos rêves et votre histoire », a-t-elle ajouté.[Shaving] « C’était vraiment bizarre. Ma tête était si sensible et tant de gens essayaient de la toucher, et elle était si vivante. Mon corps a subi un léger traumatisme. J’avais froid tout le temps. »

Pugh veut toujours s’engager pleinement envers ses personnages. Elle a déclaré lors d’une interview l’année dernière sur le podcast « Off Menu » qu’elle s’est « très certainement » maltraitée pour entrer dans le personnage de « Midsommar ». Le film d’horreur réalisé par Ari Aster mettait en vedette Pugh dans le rôle de Dani, une étudiante en psychologie américaine en deuil qui s’effondre lorsqu’elle rejoint son petit ami toxique lors d’un voyage au festival de la mi-été en Suède.

« Quand je l’ai fait, j’étais tellement absorbé par elle que je n’avais jamais ressenti ça auparavant avec aucun de mes personnages », a déclaré Pugh. « Je n’avais jamais joué quelqu’un qui souffrait autant auparavant, et je me mettais dans des situations vraiment merdiques que d’autres acteurs n’ont peut-être pas besoin de faire, mais j’imaginais juste les pires choses. »

